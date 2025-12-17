Keresztes Krisztián: Borítani akarjuk a papírformát a Celtic ellen

Nagy mérkőzés vár Keresztes Krisztiánra szerdán: a Dundee United a Celticet fogadja magyar idő szerint 21 órától a skót élvonalban, s a 25 éves védő visszatérhet a csapatba. A Motherwell (0–0) elleni múlt heti bajnokit sárga lapos eltiltása miatt kihagyta, de alapembernek számít, így szinte biztos, hogy újra az első perctől a pályán lesz a címvédő ellen. Keresztes Krisztián a nyáron került a Nyíregyháza Spartacustól egy évre kölcsönbe a skót egyesülethez, s eddigi húsz tétmérkőzését (tizenöt bajnoki, egy Ligakupa-meccs és négy Konferencialiga-selejtező) egyaránt végigjátszotta.

„Elismerem, furcsa a lelátóról nézni a mérkőzést, erre eddig nem volt példa szerencsére – mondta lapunknak a Dundee United légiósa. – A nézőtérről jobban lehet látni a játékot, s örömmel tapasztaltam, hogy szervezetten futballoztunk, kevés helyet hagytunk az ellenfélnek. Az persze bántott, hogy megint nem nyertünk, az utóbbi hét bajnokin négyszer is ikszeltünk, míg háromszor kikaptunk. Rossz passzban vagyunk, a szerencse is elpártolt tőlünk, sok meg nem adott gólt szerzünk, és olyan tizenegyeseket fújnak be ellenünk, amelyek finoman szólva is vitathatók. De nem szabad panaszkodnunk, hanem ugyanolyan keményen kell dolgoznunk, mint eddig, és akkor kilábalunk a gödörből. Bízom benne, hogy visszatérhetek a csapatba a Celtic ellen, nagy élmény lenne ilyen csapattal szemben játszani. Ellenfelünk az utóbbi három tétmérkőzését elveszítette, bajnokin kikapott a Heartstól, a Ligakupában a St. Mirrentől, az Európa-ligában pedig az AS Romától. Játékosai nyilván meg akarják mutatni, hogy jobb a csapatuk annál, mint amit az elmúlt időszakban láthattunk tőlük, ezért nehéz, küzdelmes mérkőzésre számítok. Hazai pályán meglephetjük a Celticet, borítani akarjuk a papírformát.”

We return to Premiership action with a trip to Tannadice.#DUTDCEL | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/YVvzacfxsW — Celtic Football Club (@CelticFC) December 16, 2025

Keresztes Krisztián elmondta, a napokban korábbi vezetőedzője, Tímár Krisztián – aki jelenleg az NB II-es Kecskeméti TE szakvezetője – látogatta meg Skóciában.

„A Celtic–Hearts bajnokira szeretett volna kijönni Krisztián, és szereztem a meccsre jegyeket. Mivel az egyik ismerőse nem jött el, egy belépő felszabadult, én pedig velük tartottam. Jókat beszélgettünk, még a nyíregyházi időszakról is, s miután kíváncsi volt a Dundee Unitedra, elintéztem, hogy kijöhessen megnézni az edzőközpontot és az edzést is. Hogy csábított-e Kecskemétre? Nem… De nagyon jó volt újra magyar szót hallani személyesen, nem csak telefonon keresztül, kiválóan éreztük magunkat.”

A futballista elmondta, a napokban kisebb betegséggel, gyengeséggel, levertséggel küszködött, de már makkegészséges, és készen áll, hogy huszonegyedik tétmérkőzését is végigjátssza a Dundee Unitedban.