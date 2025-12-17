Ebben az idényben már nem játszik Jánó Zétény

„Ezt a posztot valószínűleg pótolnunk kell” – fogalmazott Tino Wawra, aki szerint nem kizárt, hogy a téli átigazolási időszakban érkezik erősítés Jánó kiesése miatt.

A Salzburgból kölcsönben szereplő középpályás még novemberben, a GAK 2–1-es, Rapid Wien elleni győzelme során szenvedett súlyos lábsérülést Hütteldorfban. Jánó Zétény rosszul lépett, bokája aláfordult, és csak hordágyon tudták levinni a pályáról.

Bár az első vizsgálatok során felmerült a bokatörés gyanúja, ez végül nem igazolódott be. Az orvosi diagnózis azonban szalagszakadásról és egy csontdarab letöréséről számolt be.

A klub korábban még abban bízott, hogy Jánó a tavaszi szezon során visszatérhet a pályára, ám az újabb orvosi értékelések alapján kiderült: a középpályás felépülése tovább tart, így ebben az idényben már nem számolhat vele a GAK.