Ebben az idényben már nem játszik Jánó Zétény

2025.12.17. 12:23
Nagy kérdés, hogyan érinti a 20 éves Jánó Zétényt a hosszú kihagyás (Fotó: GAK 1902)
sérülés GAK Jánó Zétény
A vártnál is hosszabb időre dőlt ki a sorból a Grazer AK fiatal középpályása, Jánó Zétény, aki a jelenlegi idényben már nem léphet pályára. Az osztrák klub sportigazgatója, Tino Wawra a MeinBezirknek nyilatkozva erősítette meg, hogy a 20 éves labdarúgó felépülése elhúzódik.

„Ezt a posztot valószínűleg pótolnunk kell”fogalmazott Tino Wawra, aki szerint nem kizárt, hogy a téli átigazolási időszakban érkezik erősítés Jánó kiesése miatt.

A Salzburgból kölcsönben szereplő középpályás még novemberben, a GAK 2–1-es, Rapid Wien elleni győzelme során szenvedett súlyos lábsérülést Hütteldorfban. Jánó Zétény rosszul lépett, bokája aláfordult, és csak hordágyon tudták levinni a pályáról.

Bár az első vizsgálatok során felmerült a bokatörés gyanúja, ez végül nem igazolódott be. Az orvosi diagnózis azonban szalagszakadásról és egy csontdarab letöréséről számolt be. 

A klub korábban még abban bízott, hogy Jánó a tavaszi szezon során visszatérhet a pályára, ám az újabb orvosi értékelések alapján kiderült: a középpályás felépülése tovább tart, így ebben az idényben már nem számolhat vele a GAK.

 

