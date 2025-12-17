Szőke Alexet és Vitek Dáriust jutalmazta a Nemzetközi Birkózószövetség

Szőke Alex remekül kezdte az évet a nemzetközi porondon, hiszen február elején a zágrábi, február végén pedig a tiranai rangsorversenyen is bronzérmet szerzett, majd kiváló formáját a somorjai Európa-bajnokságon is megismételte, ahol szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Nyáron a Polyák Imre–Varga János-emlékversenyen nagy skalpot gyűjtött be az orosz Szargszjan legyőzésével, a folytatás azonban már nem alakult ilyen kedvezően, végül csak kilencedik lett. A szeptemberi világbajnokságon ugyanakkor ismét bizonyított, és az előkelő ötödik helyet szerezte meg. Az ESMTK kiválósága összesen 64 700 pontot gyűjtött, amellyel megnyerte a kötöttfogású 97 kilogrammosok világranglistáját.

Vitek Dárius 2025-ben egészen elképesztő fordulaton ment keresztül. Az év eleje kifejezetten nehézre sikerült számára, betegség miatt kihagyta a hazai válogatót, majd a zágrábi rangsorversenyen sem volt százszázalékos, így egy vereséget követően búcsúzott. Február végén, a tiranai viadalon már szőnyegre sem tudott lépni, olyan súlyosra fordult az állapota. Az áprilisi Európa-bajnokságra azonban sikerült összeszednie magát, és megszerezte pályafutása második Eb-bronzérmét. A nyári folytatásban tovább javult a formája, júliusban döntőbe jutott a budapesti rangsorversenyen, majd a zágrábi világbajnokságon is az aranyéremért birkózhatott, végül ezüstöt szerzett. Kiemelkedő eredményei a világranglistán is visszaköszöntek: 58 975 ponttal a kötöttfogású 130 kilogrammos súlycsoport élén zárta a szezont.