Nemzeti Sportrádió

Szőke Alexet és Vitek Dáriust jutalmazta a Nemzetközi Birkózószövetség

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.17. 11:33
null
Szőke Alex (jobbra) és Vitek Dárius is a világranglista élén zárt (Fotó: Nemzetközi Birkózószövetség)
Címkék
Vitek Dárius Szőke Alex birkózás
Hivatalos felületein hozta nyilvánosságra a 2025-ös idény világranglistáinak győzteseit a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW). A rangsor az idei világbajnokságon, a kontinensbajnokságokon, valamint a négy UWW-rangsorversenyen elért eredmények alapján állt össze. A szakáganként tíz, összesen harminc súlycsoport legjobbjai között két magyar kötöttfogású klasszis is helyet kapott: az idén Európa-bajnoki bronzérmes és világbajnoki ötödik Szőke Alex, valamint az Eb-bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes Vitek Dárius. Kimagasló teljesítményüket az UWW fejenként 5000 svájci frank pénzjutalommal ismerte el. A Magyar Birkózók Szövetségének levele.

Szőke Alex remekül kezdte az évet a nemzetközi porondon, hiszen február elején a zágrábi, február végén pedig a tiranai rangsorversenyen is bronzérmet szerzett, majd kiváló formáját a somorjai Európa-bajnokságon is megismételte, ahol szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Nyáron a Polyák Imre–Varga János-emlékversenyen nagy skalpot gyűjtött be az orosz Szargszjan legyőzésével, a folytatás azonban már nem alakult ilyen kedvezően, végül csak kilencedik lett. A szeptemberi világbajnokságon ugyanakkor ismét bizonyított, és az előkelő ötödik helyet szerezte meg. Az ESMTK kiválósága összesen 64 700 pontot gyűjtött, amellyel megnyerte a kötöttfogású 97 kilogrammosok világranglistáját.

Vitek Dárius 2025-ben egészen elképesztő fordulaton ment keresztül. Az év eleje kifejezetten nehézre sikerült számára, betegség miatt kihagyta a hazai válogatót, majd a zágrábi rangsorversenyen sem volt százszázalékos, így egy vereséget követően búcsúzott. Február végén, a tiranai viadalon már szőnyegre sem tudott lépni, olyan súlyosra fordult az állapota. Az áprilisi Európa-bajnokságra azonban sikerült összeszednie magát, és megszerezte pályafutása második Eb-bronzérmét. A nyári folytatásban tovább javult a formája, júliusban döntőbe jutott a budapesti rangsorversenyen, majd a zágrábi világbajnokságon is az aranyéremért birkózhatott, végül ezüstöt szerzett. Kiemelkedő eredményei a világranglistán is visszaköszöntek: 58 975 ponttal a kötöttfogású 130 kilogrammos súlycsoport élén zárta a szezont.

 

Vitek Dárius Szőke Alex birkózás
Legfrissebb hírek

Bomba transzfer: a Tatabányánál folytatja a világbajnoki ezüstérmes birkózó

Birkózás
2025.12.12. 18:07

Nem került veszélybe a magyar birkózás jövője… – videó

Birkózás
2025.12.11. 13:26

Átadták a száz éve született Szilvásy Miklós felújított sírját

Birkózás
2025.12.05. 13:26

Népsport: Rákosinak is beszólt, és golyót kapott a lábába

Népsport
2025.12.05. 12:04

Autókereskedéssel foglalkozik az olimpiai bajnok – Farkas Péter hosszú idő után adott interjút

Birkózás
2025.12.04. 10:45

Losonczi Dávid: Mély megbecsüléssel kezelem a díszpolgári címet

Birkózás
2025.12.01. 13:00

Kiállítás nyílt Kozma István és Jamamoto Takao barátságáról a KIMBÁN

Birkózás
2025.11.27. 18:25

Átadták a szigetvári birkózócsarnokot

Birkózás
2025.11.27. 13:30
Ezek is érdekelhetik