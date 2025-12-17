Misztikus élményt jelentett a ködös privát UTT-teljesítés

– Nemrégiben magabiztos, stabil futással teljesítette privát körülmények között az Ultra Tisza-tó kihívást. Miért döntött úgy, hogy ismét megméreti magát ezen az eseményen?



– Valójában az ötlet a tavaly novemberi Korinthosz The Final Dance eseményen született meg – mondta Ispán Zsolt, aki a közelmúltban 15 óra 31 perc alatt teljesített a privát Ultra Tisza-tó kihívást. – Fantasztikus volt a futás, ködös, tipikus őszi időben. Alapvetően is szeretek ködben futni, számomra különleges, misztikus élményt jelent. Januárban, amikor kiírták az időpontokat, a november közepi dátum egyből megtetszett, bíztam benne, hogy ilyenkor már beköszön az általam szeretett és várt időjárás. Lefoglaltam, így már az esztendő eleje óta ott volt a naptáramban. Éppen ezért, volt időm felkészülni fizikailag és mentálisan is.



– Milyen volt futás az őszi körülmények között?

– Nagyszerű, teljesen egyenletesen tudtam haladni, az volt a célom, hogy nyolcvan kilométer után kelljen csak fejlámpát kapcsolnom, ez pedig össze is jött. Átlagban végig hat harminc és hat ötvenes tartományban tudtam tartani a tempót, aminek nagyon örülök. Még az utolsó kilométereken sem éreztem fáradtságot, nem gyengültem el. Fizikálisan és mentálisan is jól voltam, de ebben közrejátszott a csodálatos környezet és a táj. A várt köd megérkezett, este sötétben pedig olyan volt, mintha egy fekete csőben futottam volna, akkor abszolút nem éreztem, hogy a Tisza-tónál vagyok, inkább olyan volt, mintha egy másik világban lettem volna.



– Volt bármi olyan, ami nagyobb kihívást jelentett?

– Kisebb nehézséget okozott, hogy el vagyok szokva a táskacipeléstől. Régen nem volt ezzel semmilyen problémám, sok-sok ultraversenyen vittem a cuccomat, de mostanra vagy előre küldöm a pontokra a szükséges frissítés, felszerelést vagy a frissítő asztalok kínálatait veszem igénybe. A legtöbbször csak egy övtáska van rajtam. Most ez nem így volt, szóval, ez némileg lassított, ugyanis az első kör utáni visszaérkezést hat óra harminc percre terveztem, de végül hét óra öt perc lett belőle. Azonban a leparkolt autómnál cipőt és folyadékot cseréltem, közben ettem, s mindez csupán kilenc percet vett igénybe. Ezen műveletekre eredetileg harminc percet számoltam, azonban mindenezek ellenére kilenc perc alatt sikerült is elindulnom a második körre. Itt vissza is tudtam hozni a korábban elvesztegetett időmet. Egy nehézségekkel teli futásra számítottam, de meglepően jól esett ez a százharminc kilométer. Sőt, régen éreztem ilyen jól magam futás alatt. Nem jött holtpont és különösebb nehézség sem, csak a futásra és a ködös tiszai világra tudtam figyelni.

– Tekintsünk egy kicsit vissza: összességében milyen idényen van túl?

– Ha mondhatom így, eléggé laza esztendőm volt. Sokan viccelődnek velem kapcsolatban, hogy általában többet futok, mint amennyit megyek autóval, nos, ez most nem így volt… Habár az év végére talán meglesz az ötezer megtett kilométer, de nálam ez a szám normál esetben nyolc- és tízezer között van. Márciusig nehéz volt az egészségügyi problémám miatt, de azóta folyamatosan kezdem visszanyerni az erőnlétem, s egyre jobban mennek a futások. Ősszel három verseny is jó sikerült, a privát Ultra Tisza-tó mellett a Hegyestű Trail és margitszigeti Budapest 100 megmérettetés is remek élményt nyújtott. De ott voltam a negyvennyolcórás világbajnokságon is Lengyelországban, ahol sajnos nem értem el olyan eredményt, mint amilyenre számítottam. Megyek előre, vannak céljaim, a tervek szerint a következő esztendő jóval eseménydúsabb lesz.



– Ha már a következő esztendőt és a céljait említette: mit lehet tudni ezekről?

– Az Ultrabalatonon ezúttal ismét egyéniben leszek ott, s a célom az, hogy huszonnégyórán belül célba érjek. Nos, úgy ítéltem meg, hogy ehhez már edzőre van szükségem, így a jövőben Nemes László iránymutatásával készülök. Számomra ő egy igazi példakép, tudok azonosulni a nézeteivel, ráadásul mind emberileg, mind sportolóként kiemelkedő. Nála a legjobb kezekben leszek. Az Ultrabalaton mellett aztán ott lesz a balatonfüredi hetvenkétórás világbajnokság, illetve lesz egy páros Kör részvételem. Tervben van egy külföldi terepverseny, s a privát Ultra Tisza-tó teljesítésnek köszönhetően alanyi jogon ott lehetek a jövő évi UTT-n. Márpedig ezt pedig ki nem hagynám…





