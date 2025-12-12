Ökölvívás: Kovács Richárd a Bocskai-emlékversenyen térne vissza

A nyíregyháziak kisváltósúlyú klasszisa a tavalyi olimpiára úgy készült fel, hogy mindkét vállával problémái voltak, majd egy éve megoperálták a bal vállát, ami szépen gyógyult, de májusban kiderült, hogy a jobb vállát is műteni kell.

A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes, Európai Játékok-harmadik Kovács Richárd az M1 aktuális csatornának beszélt arról, hogy milyen állapotban van jelenleg és mit szeretne megvalósítani a jövőben. A 28 éves bokszoló elmondta, hogy nagy tervei voltak erre az esztendőre, a szeptemberi liverpooli világbajnokságon szeretett volna elindulni, illetve a profik között is szeretett volna bemutatkozni, ám ez mind a meghiúsult, amit nehezen élt meg. Viszont most már csak azzal foglalkozik, hogy jövőre ott lehessen a ringben.

„Nagyon hiányzott az ökölvívóterem, s örülök, hogy már itt lehetek – jegyezte meg a kiváló öklöző, aki hosszú rehabilitációs időszak után megkezdte az ökölvívóedzéseket is, ám még nem teljes intenzitással tréningezik, egyelőre fokozatosan terheli a műtött testrészeit. – Úgy érzem, hogy a rehabilitáció jól sikerült, de igazából ez akkor fog kiderülni, amikor teljes erővel beleállok az edzésekbe és hosszabb ideig nagy terhelést kapnak majd a vállaim.”

A teljes intenzitású munkát reményei szerint januárban kezdheti majd meg, s ha minden jól halad, akkor márciusban, a kontinens egyik legnagyobb múltra visszatekintő nemzetközi amatőr versenyén, a debreceni Bocskai-emlékversenyen térhet majd vissza.

„Nem akarok semmit elkiabálni, de nagyon bízom benne, hogy a Bocskaira maximálisan fel tudok készülni és jól szerepelek majd rajta. Majd meglátjuk” – mondta Kovács, akinek továbbra is tervei között van a bemutatkozás a profik között, amire akár már jövőre sor kerülhet.