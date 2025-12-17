Nemzeti Sportrádió

Hosszabbított magyar válogatott beállójával az FTC – hivatalos

2025.12.17. 11:21
Bordás Réka marad a Ferencvárosnál (Fotó: fradi.hu)
Az FTC női kézilabdacsapata szerződést hosszabbított Bordás Rékával.

A Ferencváros a klub hivatalos oldalán közölte, hogy Bordás Réka is szerződést hosszabbított. Korábban beszámoltunk róla, hogy Márton Gréta, Klujber Katrin és Simon Petra is marad, továbbá a klub kedden bejelentette, hogy szerződtették Michala Möllert, a dán válogatott irányítóját. Möller a Ferencváros második dán érkezője, a klub korábban már bejelentette a kapus Anna Kristensen szerződtetését, Elizabeth Omoregie-vel és Lysa Tchaptchettel együtt már négy új játékos biztosan lesz a jövő idénybeli keretben.

Bordás 2023-ban igazolt Debrecenből a Ferencvároshoz, de első idényében kölcsönben Vácra került. 2024-ben visszatért a fővárosba, és egyre több szerepet kap a zöld-fehéreknél. A 28 éves beálló mostanáig 58 mérkőzésen 49 gólt szerzett az FTC színeiben, amellyel magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes.

„Nagyon örülök, hogy a Fradinál folytathatom a karrieremet, jól érzem magam itt, és remélem, minél több sikert érünk el együtt. Szeretek együtt dolgozni Jesper Jensennel, érzem felőle a bizalmat, amire már nagy szükségem volt. Úgy gondolom, most kezd beérni az elvégzett munka. Mindig nagy álmom volt a BL-győzelem, és a Ferencvárosnál minden adva van, hogy ez sikerüljön is” – nyilatkozta a klubhonlapnak Bordás.

Kézilabda
22 órája

Az FTC bejelentette a dán válogatott irányító érkezését – hivatalos

A nemrég véget ért világbajnokságon a dán válogatottban ő töltötte a legtöbb játékpercet a pályán.

 

