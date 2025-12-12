Ökölvívás: három magyar jutott negyeddöntőbe pénteken az U17-es Eb-n

Dorkó Laura (52 kg) azeri, Ónodi Tamás (52 kg) lett, Czifra István (63 kg) pedig francia ellenfelet győzött le az U17-es ökölvívó Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében, így bejutott a legjobb nyolc közé.

A magyarok közül ketten kikaptak pénteken: Dobondi Lilla (48 kg) török, míg Turós Levente (66 kg) angol riválissal szemben maradt alul.

(Kiemelt képünkön: Dorkó Laura keze a magasban Forrás: MÖSZ)