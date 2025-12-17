Nemzeti Sportrádió

„Lehetetlen feljebb lépni"– Soutar a PDC-ranglistát kritizálta a 15 elrontott meccsnyíl után

2025.12.17. 10:33
Alan Soutar fárasztó első fordulón van túl (Fotó: Getty Images)
Alan Soutar drámai körülmények között jutott tovább a 2026-os PDC-dartsvilágbajnokság első fordulójából, miután 15 meccsnyilat is elszórt, mégis legyőzte a finn Teemu Harjut az Alexandra Palace-ban. A skót játékos a mérkőzés után kimerülten, de őszintén beszélt a teljesítményéről, a rangsorolási rendszer igazságtalanságairól, valamint a PDPA (Professzionális Dartsjátékosok Szövetsége) szerepéről – vagy inkább annak hiányáról...

Alan Soutar parádésan kezdett, az első két szettet villámgyorsan behúzta, ám ezt követően látványosan visszaesett a játéka Teemu Harju ellen.

„A legjobb szó erre a megkönnyebbülésfogalmazott a meccs után. – Az elején minden klappolt, aztán hirtelen mintha leestem volna egy szikláról. Amikor visszajöttem a harmadik szettre, ránéztem a kijelzőre és láttam az átlagomat. Nem tudom, ez mennyit befolyásol az ember fejében, de lehet, hogy a PDC-nek el kellene gondolkodnia azon, hogy ne lássuk a statisztikákat játék közben. Ám ez nem jelenti azt, hogy az ellenfelem ne lett volna jobb az utolsó szettekben, jár neki az elismerés. Összességében viszont én vagyok a jobb játékos.”

A skót elismerte: rendkívül szerencsés volt, hogy megnyerte a találkozót. Harju ugyanis remekül kapaszkodott vissza, sorra dobta a nagy pontszámokat és hidegvérrel szállt ki az utolsó nyíllal. „Ez az én fegyverem szokott lenni, és most ellenem fordult. Borzasztó érzés, amikor az ellenfeled esélyt sem ad, mindig kiszáll.”

A döntő legben a tapasztalat nyert: Soutar egy 15 nyilas leg végén dupla 16-tal zárta le a mérkőzést. „Az átlag, az elrontott nyilak mind lényegtelenek. Ez egy győzelem. Az első kör mindig borzalmas, csak túl akarsz rajta jutni.”

Soutar hangsúlyozta, hogy a darts szintje hatalmasat nőtt az elmúlt években. „A mezőny teljesen más, mint öt éve. Óriási a konkurencia. Sokan beszélnek a legjobb 64-ről, én 52. vagyok a világranglistán, és ez messze nem egy biztos pozíció. A PDPA elméletileg miattunk van, de valójában nincs beleszólásunk semmibe. Reálisan a 32–64 közötti sáv az enyém, és onnan szinte lehetetlen feljebb lépni a jelenlegi rendszerben. Ha nem vagy a legjobb 32-ben, minden ProTour-versenyen ott kell lenned...”

A második fordulóban a holland tehetség, Gian van Veen vár rá, aki ellen csúcsteljesítménnyel lehet esélye. „Úgy kell játszanom, mint az első két szettben. Ha eljutunk a harmadikig, akkor már bármi lehet.”

Soutar továbbra sem főállású dartsjátékos: tűzoltóként dolgozik, és ezt nem is szégyelli. „Akik egész évben csak dartsból élnek, előnyben vannak – ez az ő munkájuk. Nekem nem. Holnap már éjszakás műszakba megyek, és ezzel nincs problémám.

DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. FORDULÓ
Alan Soutar (skót, 90.90)–Teemu Harju (finn, 82.61) 3:2 (3–0, 3–0, 2–3, 2–3, 6–5)

 

