Itt a húsvét, itt a nyúl, magyar–brazil három null!

A Népsport 1986 januárjában arról számolt be, dél-amerikai források szerint a brazilok lemondták a márciusra lekötött NSZK és Magyarország elleni mérkőzéseiket. A háttérben az állt, hogy az újonnan kinevezett szövetségi kapitány, Tele Santana kijelentette, a februárban kezdődő felkészülést követően nem szívesen utaztatná keretét Európába, mert a 12-re tervezett frankfurti és a 16-ra kijelölt budapesti meccsek előtt kevés az idő. Észrevételét próbálta szakmai köntösbe csomagolni, idézem: „A mexikói döntő előtt szükségünk van nemzetközi mérkőzésekre, de csak olyan válogatottakkal kívánunk játszani, s főleg itthon, amelyek nem jutottak be a mexikói huszonnégyes döntőbe!” Indoka bizonyos fokig elfogadható, főleg abban a tekintetben, hogy Mexikóban rendezték a tornát, minek utazzanak a brazilok Európába edzőmeccsekre? Ráadásul országa szövetsége is kiállt a kapitány mellett, más kérdés, hogy már lekötött találkozókról, megkötött szerződésekről volt szó az NSZK és Magyarország ellen, amelyek jó pénzt is hoztak a dél-amerikaiaknak.

A mérkőzés hivatalos plakátja

A magyar közvéleményt a magyar–brazil előtt 10 nappal az foglalkoztatta, Nyilasi Tibort műteni kell-e vagy sem. Az Austria Wien megengedte, hogy magyar orvosokkal megnézesse a gerincét, akkor még úgy volt, nem biztos, hogy műtéti beavatkozásra lesz szükség. Azt persze tényként kezelték, hogy nem játszhat a Népstadionban. Az ellenfélnél is voltak hiányzók, Júnior, Cerezo, Dirceu és Edinho sem jöhetett, mert az olasz bajnokságban kellett pályára lépniük – aztán Júnior befutott Nyugat-Németországba –, Zico pedig térdsérülése miatt nem lehetett itt. Tele Santana szövetségi kapitány az NSZK és Magyarország ellen is győzelmet várt, ám a nyugatnémetek ezt nem akceptálták, Hans-Peter Briegel és Klaus Allofs góljával 2–0-ra nyertek, az NS azt írta: „Azért szamba is volt Frankfurtban.”

Franz Beckenbauer szövetségi kapitány ezt nyilatkozta: „A 2–0 után nagyon elégedett vagyok, az olaszok és a brazilok elleni győzelem jelentősen növeli a csapat önbizalmát, a dél-amerikaiak elleni siker különösen értékes.” Tele Santana nem tagadta: „Brazília a Frankfurtban mutatott teljesítményénél lényegesen többre képes.” Hozzátette, néhány posztra még keresni kell játékosokat. A meccset megnézte a Csepel akkori edzője, Gelei József is, aki úgy látta: „A hosszú utazástól, az új időjárási körülményektől a brazilok nem voltak frissek, Budapesten biztosan többet nyújtanak.” A vendégek véleményét a brazil sportlap, a Jornal do Sports fogalmazta meg: „Ezzel a futballal nem jutunk messzire Mexikóban.”

Egy brazilokkal Budapestre érkező újságíró a korábbi argentin szövetségi kapitány, César Luis Menotti véleményére alapozva azt mondta, a magyarok is esélyesek a végső győzelemre. Mezey György erre viccesen megjegyezte: „Ezt mi is így látjuk, csak nem reklámozzuk.” A szövetségi kapitány kevésbé volt vicces hangulatban, amikor a kerethez csatlakozó Esterházy Márton elé tett egy görög újságot, amelyben az állt, a szakember hamarosan az AEK Athén edzője lesz. Kiderült, a kapitány a szövetségi elnök, Szepesi György társaságában a görög fővárosban járt, ahol egyeztetett a csatár klubjával, hogy engedjék el a válogatotthoz, ergo onnan fúj a szél, hogy Mezeyt látták az athéni klubvezetők társaságában.