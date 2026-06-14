Nemzeti Sportrádió

VÉGE

Vb, C-csoport: Brazília–Marokkó 1–1

Folytatjuk!

M. B.M. B.
2026.06.14. 01:10
Címkék
foci vb 2026 Brazília vb 2026 Marokkó
Brazil vs Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

foci vb 2026 Brazília vb 2026 Marokkó
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