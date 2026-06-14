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Itt a vége, nem bírt egymással Brazília és Marokkó
M. B.
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2026.06.14. 02:05
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Címkék
foci vb 2026
Brazília
vb 2026
Marokkó
Fotó: Getty Images
foci vb 2026
Brazília
vb 2026
Marokkó
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