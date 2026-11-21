Néhány nappal ezelőtt még egymást segítve futballoztak a pályán Grúzia ellen (2–0), szombaton már ellenfélként lépnek pályára. A Schäfer Andrást soraiban tudó Union Berlin a Willi Orbánnal felálló RB Leipziget fogadja a Bundesligában szombaton, és mindkét csapat számára kucsfontosságú lenne a jó eredmény elérése a válogatott szünet után.

Az Union a tabella osztályozót érő 16. helyén áll, és öt tétmérkőzés óta nyeretlen, miközben a lipcseiek a negyedik, BL-induló pozícióból várják a folytatást, és megnyerték a legutóbbi három bajnokijukat. Ennek ellenére a vendégeknek nem lesz könnyű dolguk a fővárosban, ahol sokat várnak Schäfer Andrástól is. A 27 éves középpályás eddig mind a kilenc bajnoki fordulóban pályára lépett, hétszer kezdő volt, és jókora önbizalomlöketet adhat neki, hogy Grúzia ellen lejátszotta az 50. mérkőzését a magyar válogatottban. A Berliner Zeitung külön cikkben foglalkozik vele, és azt írja, az Unionnál abban bíznak, hogy a harcos felfogású középpályás ugyanúgy megerősödve tér vissza a válogatottól, mint októberben. Akkor Mau­ro Lustrinelli, a csapat edzője dicsérte őt, és azt mondta, a magyar középpályás sokkal energikusabban érkezett vissza a nemzeti csapattól. A lipcseiek ellen egyébként három-három győzelem és vereség mellett egy döntetlen a mérlege, de gólt és gólpasszt még nem jegyzett ezeken a találkozókón. Willi Orbán ellen hatszor szerepelt, a 2024 szeptemberében rendezett bajnoki mérkőzésen (0–0) nem volt keretben a magyar bekk.

Kettejük különcsatája tehát egyelőre teljesen kiegyenlített, Willi Orbán azonban sokat tehet azért, hogy ez változzon szombaton. A Bundesliga egyik legrutinosabb védőjéről van szó, aki a válogatott szünet előtt, az Augsburg elleni találkozón (5–2) lépett pályára 400. alkalommal az RB Leipzigben. Ebből kilencszer játszott az Union Berlin ellen (meg további hatszor a másodosztályban), és 2022 szeptemberében gólt is szerzett a fővárosban. Más kérdés, hogy ez csak a szépítésre volt elég, a hazaiak 2–1-re nyertek azon a találkozón. Orbánnak előnyt jelenthet, hogy eltiltás miatt – sajnos – nem léphetett pályára Észak-Írország ellen (1–1), így vélhetően frissebb lesz szombaton, mint Schäfer András.

Noha számunkra elsősorban miattuk lesz érdekes a hétvégi összecsapás, Németországban leginkább Brajan Gruda teljesítményére kíváncsiak. A 22 éves középpályásra Jürgen Klopp szövetségi kapitány is felfigyelt, a szerbek ellen ­(3–1) góllal mutatkozott be a német válogatottban, majd Hollandia ellen (5–0) egy góllal és két gólpasszal vette ki a részét a kiütéses sikerből. Jelenleg a Brighton futballistájaként kölcsönben szerepel a lipcseieknél, de akár már januárban végleg szerződtethetik, más kérdés, hogy állítólag a Bayern München is lecsapna rá. A bajnoki idényben eddig hét találkozón négy gólpasszt jegyez, Martín Demichelis vezetőedző ugyanakkor nem szeretné, ha a tehetséges futballista néhány jó mérkőzés után túlságosan magabiztossá válna.

„Örülök neki, hogy jó formában van, a klub egyik fő célja, hogy folyamatosan fejlessze a fiatal labdarúgókat – idézte az argentin szakvezetőt az RB Leipzig hivatalos honlapja. – Két nagyszerű mérkőzést játszott a válogatottban, de fontos, hogy két lábbal a földön maradjon, és továbbra is keményen dolgozzon. Nemcsak a nemzeti csapatban kell jól futballoznia, a klubjában is meg kell mutatnia, mire képes. Erre kiváló alkalom az Union Berlin elleni összecsapás. Ahogy hallottam, fantasztikus hangulat vár ránk Berlinben. Nem lesz egyszerű, de készen állunk.”

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

Szombaton játsszák

15.30: Union Berlin–RB Leipzig

15.30: Bayer Leverkusen–Paderborn

15.30: Mönchengladbach–Borussia Dortmund

15.30: Eintracht Frankfurt–Hoffenheim

15.30: Elversberg–Freiburg

18.30: Schalke–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: Augsburg–Mainz (Tv: Match4)

17.30: Werder Bremen–Hamburg (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Bayern München–1. FC Köln 1–1 (N. Brown 37., ill. M. Moore 12.)



