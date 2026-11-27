A 45 éves svéd tréner – aki játékosként 2014 és 2021-ben erősítette a szegedieket – 2024 óta másodedzőként dolgozott a távozó Michael Apelgren stábjában.

„Szeged mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben. Játékosként és csapatkapitányként pályafutásom meghatározó éveit töltöttem itt, ezért óriási megtiszteltetés és egyben nagy felelősség, hogy most vezetőedzőként dolgozhatok a klubért. Hiszek abban a szakmai irányban, amelyet a klub kijelölt, és nagy lelkesedéssel várom az előttünk álló munkát és a kihívásokat. Tudom, mit jelent ez a csapat a városnak és a szurkolóknak, és mindent megteszek majd azért, hogy a jövőben is büszkék lehessenek ránk” – nyilatkozta a klubhonlapnak Jonas Källman, aki 2029 nyaráig írt alá.