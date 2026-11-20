A Köln a 12. percben Mikey Moore találatával szerezte meg a vezetést, miután Said El Mala látványos gólpasszal szolgálta ki csapattársát. A Bayern Harry Kane sérülése miatt már a 20. percben változtatni kényszerült, az egyenlítésre azonban nem kellett sokáig várnia: Nathaniel Brown a 37. percben egalizált.

A második félidőben mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek. A hazaiaknál Jamal Musiala több mint két hónapos kihagyás után tért vissza, míg a Köln többször is közel került az újabb vezető gólhoz. A legnagyobb lehetőséget El Mala hagyta ki a 82. percben.

A Bayern számára Musiala visszatérése jelenthetett pozitívumot, ugyanakkor Kane és Michael Olise sérülése aggodalomra adhat okot, Vincent Kompany csapatának ugyanis alig maradt egészséges támadója...

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Bayern München–1. FC Köln 1–1 (N. Brown 37., ill. M. Moore 12.)

Szombaton játsszák

15.30: Union Berlin–RB Leipzig

15.30: Bayer Leverkusen–Paderborn

15.30: Mönchengladbach–Borussia Dortmund

15.30: Eintracht Frankfurt–Hoffenheim

15.30: Elversberg–Freiburg

18.30: Schalke–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: Augsburg–Mainz (Tv: Match4)

17.30: Werder Bremen–Hamburg (Tv: Match4)