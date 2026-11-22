Bő fél óra elteltével már 2‒0-ra vezetett az Augsburg a Mainz ellen odahaza, Michael Gregoritsch góljára Juma Bah „duplázott rá”. A szünet után három perc sem kellett ahhoz, hogy az osztrák csatár megszerezze a maga második, csapata harmadik találatát ‒ eldőlt a meccs.

A masszív előny birtokában némileg kiengedtek a hazaiak, amit a csereként beállt Ransford Königsdörffer elég hamar ki is használt, arra viszont már sem neki, sem társainak nem volt ereje, hogy komolyan veszélyeztessék az augsburgiak sikerét, amely még fölényesebb lehetett volna, ha a hajrában Uchenna Ogundu nem a jobb kapufát találja el. 3‒1

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NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Augsburg–Mainz 3‒1 (Gregoritsch 19., 48., J. Bah 36., ill. Königsdörffer 51.)

17.30: Werder Bremen–Hamburg (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Union Berlin–RB Leipzig 1–5 (Aebischer 41., ill. Nusa 18. – 11-esből, Romulo 50., Gruda 72., Reitz 76., R. Baku 89.)

Bayer Leverkusen–Paderborn 4–0 (A. Moreira 14., 47., Schick 51., E. Fernández 59.)

Mönchengladbach–Borussia Dortmund 0–1 (F. Nmecha 80.)

Eintracht Frankfurt–Hoffenheim 1–0 (Burkardt 25.)

Kiállítva: Kabak (90+3., Hoffenheim)

Elversberg–Freiburg 0–1 (Matanovic 68.)

Schalke–VfB Stuttgart 0–0

Pénteken játszották

Bayern München–1. FC Köln 1–1 (N. Brown 37., ill. M. Moore 12.)