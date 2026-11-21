„Harry Kane-en sikeres műtétet hajtottak végre az éjszaka, miután tegnap, az 1. FC Köln elleni hazai meccsen elszakadt a bokaszalagja. A 33 éves játékos kezdi a rehabilitációt” – írja friss hírében a Bayern München honlapja.

A szerződését két hete 2029 júniusáig meghosszabbító Kane kiesése hatalmas érvágás a münchenieknek, mivel az angol válogatott csapatkapitánya klub színeiben lejátszott 161 tétmérkőzésen 156-szor volt eredményes. A német média értesülései szerint három hónapig nem lesz bevethető.

„Az élet hullámvölgyei és csúcsai. Nyilvánvalóan csalódott vagyok a sérülés miatt, de ez is egy lehetőség arra, hogy kitartásról tegyek tanúbizonyságot, és fejlődjek a 2027-es évre készülve. Frissen, bevetésre készen térek majd vissza a szezon legfontosabb szakaszára” – posztolt a közösségi oldalán, a kórházi ágyáról Kane, akinek az NFL-legenda, a Super Bowl-MVP és háromszoros bajnok Julian Edelman üzenete ad erőt.

„Köszönök minden üzenetet, mindenkinek minden jót kívánok. Ahogy a barátom, Julian Edelman mondta nekem: a kemény idők nem tartanak örökké, csak a kemény emberek.”