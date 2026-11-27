♦ A mérkőzés rangját emeli, hogy 2012 novembere óta fordul elő, hogy az ETO az első, a Debreceni VSC a második helyen áll a táblázaton. A két csapat 88-szor találkozott eddig az élvonalban és az örökmérlegük rendkívül szoros, hiszen a DVSC 2024 augusztusában, Győrben aratott 3–0-s diadalával billen minimális különbséggel a debreceniek felé: 29-szer nyert a Loki, 28-szor az ETO, míg a döntetlenek száma 31. A gólkülönbség 125–123 a vendégek javára.

♦ Az előző 6 alkalommal ikszeltek (2–2, 0–0, 1–1, 2–2, majd kétszer 1–1), ilyen széria korábban sosem volt a két csapat 1946 óta íródó közös élvonalbeli történetében. Sőt, az NB I jelenlegi mezőnyének 66 párosításában is ez most a leghosszabb aktív döntetlensorozat!

♦ A győri csapat NB I-es találkozón legutóbb 13 évvel ezelőtt, 2013 szeptemberében, az ETO Parkban tudta legyőzni a Lokit (3–0), néhány hónappal azután, hogy a zöld-fehér gárda története során negyedszer bajnok lett. Azóta 3-szor nyert a DVSC, 7-szer ikszeltek.

♦ Az ETO pályaválasztása mellett a legfelső osztályban 20 hazai győzelem, 14 döntetlen és 10 DVSC-siker született. A győriek a 2024-es feljutásukat követő 2 hazai bajnoki meccsükön betalálni is képtelenek voltak a debreceniek kapujába (1 iksz, 1 vereség). Legutóbb, január végén 0–2-ről a nyáron távozott Vitális Milán két büntetőjével a 95. percben úgy egyenlítettek a zöld-fehérek (2–2), hogy a VAR mindkét esetben kihívta a pálya széli monitorhoz Rúsz Mártont. A játékvezető később mindkét csapat akkori edzőjét, Borbély Balázst, illetve Sergie Navarrót is kiállította a parázs végjátékú, 105 percig tartó mérkőzésen.

♦ A 2020–2021-es idényben az NB II-ben kerültek szembe egymással, de ott sem jött össze a siker az ETO-nak: a Loki ugyanis hazai pályán 3–0-ra, Győrben 4–2-re nyert.

♦ Tétmérkőzésen a máig utolsó győri győzelem 2016 szeptemberében, a Magyar Kupában jött össze a győrieknek, amikor NB III-as csapatként Magasföldi József góljával 1–0-ra megverték az NB I-es debrecenieket. A sors 2023-ban újabb két alkalommal összehozta őket a kupában, és bár az NB II-es győriek játszottak otthon, mind a kétszer a Loki nyert: előbb hosszabbításban 2–1-re, majd a rendes játékidőben 1–0-ra.

♦ A címvédő ETO a múlt héten a legnagyobb bravúrját aratta ebben a bajnokságban, hiszen a Groupama Arénában verte meg a Ferencvárost (3–1), és ezzel már 5 forduló óta veretlen (3 győzelem, 2 iksz).

♦ A Debrecen még ennél is jobb formában van, hiszen az előző 6 fordulóban nem kapott ki, ráadásul a legutóbbi 5 bajnokiját kivétel nélkül megnyerte – erre 2017 kora ősze, Herczeg András irányítása óta nem volt példa.

♦ A győriek otthoni mérlege 4 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség (az FTC és a Puskás Akadémia ellen) – ezzel negyedikek a hazai tabellán.

♦ A Loki idegenbeli mutatója 4–2–1, ami a második legjobb teljesítmény jelenleg az NB I-ben. A DVSC vendégfellépésein esett a legtöbb gól (összesen 28, vagyis átlagban meccsenként kereken 4) – ehhez nagy mértékben hozzájárult a múlt vasárnapi 6–2-es, elsöprő nyíregyházi győzelem.