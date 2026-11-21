A Bayern Münchennek a Köln elleni pénteki bajnokin (1–1) sérülés miatt már a 20. percben le kellett cserélnie aranylabdás angol csatárát, Harry Kane-t, míg a francia Michael Olisét a szünetben cserték le, ugyancsak sérülés miatt.

A bajor klub azóta rövid közleményt adott ki a két sérült állapotáról.

„Harry Kane szalagszakadást szenvedett a bal bokájában a Köl elleni hazai Bundesliga-meccsen – erősítette meg az FC Bayern orvosi osztálya által végzett vizsgálat. A 33 éves játékos a következő néhány hónapban nem játszhat” – adta hírül az fcbayern.com, amely Michael Olise állapotáról is beszámolt.

„Michael Olisénél lábfejzúzódást diagnosztizáltak, a következő napokban kezelés vár rá.”

A klub közleménye Olise esetében arra nem tért ki, mennyi kihagyás vár rá, de erősen kérdéses, hogy jövő szerdán, a Lille elleni BL-meccsen pályára léphet-e (ellenben Kane 2026-ban már biztosan nem szerepel a BL-ben).

A KÖLN ELLENI MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Bayern München–1. FC Köln 1–1 (N. Brown 37., ill. M. Moore 12.)