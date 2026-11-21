UNION BERLIN–RB LEIPZIG

A hétvége „magyaros” rangadóján mindkét légiósunk a kezdőcsapatban kapott helyet. Viszonylag kiegyenlített kezdés után a lipcseiek szerezték meg a vezetést, Antonio Nusa büntetőből volt eredményes. Zeno Van Den Bosch lépett rá a tizenhatoson belül Christoph Baumgartner lábára, szabálytalansága pedig sárga lapot is ért, ebből 17 percen belül már a negyediket osztotta ki a játékvezető – a másodikat pont Schäfer András kapta. Még a szünet előtt egyenlített az Union, a 2024-es Európa-bajnokságon a magyaroknak fájó pillanatokat okozó Michel Aebischer a lipcseiek életét is megkeserítette. Sokáig azonban nem volt döntetlen az állás, a második játékrész elején Brajan Gruda pontrúgás után gurította középre a labdát, a brazil Romulo pedig levált a védőjéről, és 12 méterről kilőtte a jobb alsót. Gruda később maga is betalált, a Leipzig azonban ennyinél nem állt meg – Rocco Reitz és Ridle Baku is feliratkozott a góllövők közé. Schäfert a 73. percben lecserélték, míg Willi Orbán a mérkőzés egyik legjobbja volt, 15 tisztázást és 6 szerelést is bemutatott – az egyiket ráadásul utolsó emberként. A magyar válogatott védőjének ez a találkozó volt a 269. Bundesliga-meccse, ezzel beérte Gulácsi Pétert – jelenleg a két magyar játékos tartja a lipcsei szereplési rekordot a ligában. 1–5

Schäfer András (jobbra) és csapata nem tudta megállítani az RB Leipziget (Fotó: Getty Images)

BAYER LEVERKUSEN–PADERBORN

Esélyeshez méltó módon kezdte a találkozót a Leverkusen, amely Alfonso Moreira révén szűk negyedóra után már előnybe került. Igazán szépre sikeredett a portugál támadó első Bundesliga-gólja, Malik Tilman előreívelése után megforgatta a védőjét, majd előtte a labdát a kapus mellett. A második félidőben ismét eredményes volt, remekül végigvitt támadás végén csak az üres kapuba kellett passzolnia Natha Tella labdáját. Később a társak is feliratkoztak a lőlapra, előbb Patrick Schick, majd Equi Fernández talált be a kapuba. A Leverkusen ezzel a győzelemmel maradt a tabella ötödik helyén, míg a Paderborn egyre inkább sodródik az osztályozót érő 16. hely felé. 4–0

MÖNCHENGLADBACH–BORUSSIA DORTMUND

Beérett a Dortmund második félidei dominanciája, Felix Nmecha pedig ott folytatja, ahol a válogatott szünet előtt abbahagyta. A német középpályás a 80. percben szerezte a meccs egyetlen gólját, a tabella utolsó helyén álló Mönchengladbach otthonából elvitt három ponttal pedig átvették a vezetést a tabellán a fekete-sárgák. 0–1

EINTRACHT FRANKFURT–HOFFENHEIM

Valljuk be, nem sűrűn fordul elő, hogy egy mérkőzésen két büntető is kimarad. Az meg főleg, hogy egy félidőn belül történik mindez. Az pedig már-már csak a büntetőpárbaj sajátossága, hogy perceken belül kétszer is hárítani tud a kapus. Ezen a találkozón pedig pontosan ez történt, a 41. percben Andrej Kramaric hibázott, három perccel később pedig Jonathan Burkardt szolidarított vele. Amióta az Opta gyűjti az adatokat a német bajnokságról (2004–2005), azóta ez volt a legkevesebb eltelt idő két elvétett tizenegyes között.

3:10 – Zwischen beiden parierten Elfmetern bei der Bundesliga-Partie Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim lagen 3:10 Minuten – der kürzeste Abstand zwischen zwei parierten Elfmetern in einem BL-Spiel seit det. Datenerfassung 2004/05. Unbezwingbar. https://t.co/W8iMoZP7JP — OptaFranz (@OptaFranz) November 21, 2026

Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a német támadó a félidő közepén egyszer már bevette a kaput, gólja ráadásul ez három pontot ért a Frankfurtnak, amely továbbra is üldözi az ellenfeleket az európai kupaindulást érő helyekért. 1–0

ELVERSBERG–FREIBURG

Fontos idegenbeli győzelmet aratott a Freiburg, amely pontszámban beérte a Köln ellen botló Bayern Münchent. Julian Schuster csapatának egy gól is elég volt, hogy elhozza a három pontot az Elversberg otthonából. A vendégek hőse Igor Matanovic volt, de a gólpasszt kiosztó Jan-Niklas Beste is nagyot játszott. 0–1

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

Union Berlin–RB Leipzig 1–5 (Aebischer 41., ill. Nusa 18. – 11-esből, Romulo 50., Gruda 72., Reitz 76., R. Baku 89.)

Bayer Leverkusen–Paderborn 4–0 (Moreira 14., 47., Schick 51., E. Fernández 59.)

Mönchengladbach–Borussia Dortmund 0–1 (F. Nmecha 80.)

Eintracht Frankfurt–Hoffenheim 1–0 (Burkardt 25.)

Kiállítva: Kabak (90+3., Hoffenheim)

Elversberg–Freiburg 0–1 (Matanovic 68.)

18.30: Schalke–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: Augsburg–Mainz (Tv: Match4)

17.30: Werder Bremen–Hamburg (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Bayern München–1. FC Köln 1–1 (N. Brown 37., ill. M. Moore 12.)