Az Európa-bajnokságra készülő női kézilabda-válogatott Ausztriát fogadja Tatabányán – élőben az NSO-n!
KÉZILABDA
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
JYSK-KUPA, TATABÁNYA
Magyarország–Ausztria – élőben az NSO-n!
A NŐI VÁLOGATOTT MAI KERETE
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (Ferencváros), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri ETO), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Horváth Fanni (Esztergom), Kajdon Blanka (Vác), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Márton Gréta (Ferencváros)
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