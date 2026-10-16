Nemzeti Sportrádió

Hajduk-szurkolókat vettek őrizetbe Splitben antiszemita rigmusok miatt

V. J./MTIV. J./MTI
2026.10.16. 12:19
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A Torcida-ultracsoport menete (Fotó: Getty Images)
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rendbontás Hajduk Split antiszemitizmus
A spliti rendőrség pénteken megkezdte azoknak a Hajduk Split-szurkolóknak az őrizetbe vételét, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy nappal korábban, az Ajax elleni labdarúgó Konferencia-liga mérkőzés előtt antiszemita és náci jelszavakat skandáltak – írta a Slobodna Dalmacija horvát regionális napilap.

A rendőrség gyűlöletre vagy erőszakra uszítás gyanúja miatt folytat eljárást ellenük. A Torcida szurkolói csoport felvonulásán megismételték az 1995-ben játszott Hajduk Split–Ajax mérkőzést megelőző koreográfiát: a felvonulást egy sárga Volkswagen I-es Golf vezette, a tetején egy kék színű, Ajax feliratú koporsóval. 

A menet során egyebek mellett Adolf Hitler nevét és Auschwitzot emlegető, valamint zsidóellenes rigmusok hangzottak el, majd a koporsót leszedték az autó tetejéről és szétverték, szétrúgták. A spliti rendőrség már csütörtökön megkezdte a résztvevők azonosítását.

A horvát kormány határozottan elítélte a náci rendszert dicsőítő rigmusokat. Közleményében hangsúlyozta, hogy a rendőrség büntetőeljárás keretében azonosítja és felelősségre vonja azokat, akik a felvonuláson ilyen jelszavakat skandáltak. A kabinet úgy fogalmazott, hogy az ilyen magatartás ellentétes a sport szellemével és a modern Horvátország demokratikus értékeivel.

A horvát büntető törvénykönyv alapján a valamely nemzeti, vallási, faji vagy más védett csoport elleni nyilvános gyűlöletre vagy erőszakra uszításért három évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Az ilyen cselekményre létrehozott, legalább háromtagú csoport szervezése vagy vezetése hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A rendőrség emellett legalább öt embert már korábban őrizetbe vett az Ajax szurkolóival a spliti Riva sétányon történt tömegverekedéssel összefüggésben. Velük szemben hivatalos személy elleni kényszerítés gyanúja miatt folyik eljárás.

A mérkőzést övező rendbontások miatt a klub is elnézést kért. Közleményükben hangsúlyozták: „a klub mindig a szurkolói mögött áll”, ugyanakkor amikor olyan dolgok történnek, mint a csütörtöki, akkor kötelességük bocsánatot kérniük az UEFA-tól, az Ajaxtól, a játékosoktól és mindenkitől, akik kilátogattak a stadionba, vagy a kivetítők előtt drukkoltak az európai porondra 16 év után visszatérő csapatnak. „A Hajduk mindent megtett, amit lehetett és kellett, az UEFA előírásainak megfelelően, de minden erőfeszítésünk ellenére olyan dolog történt, amire nem vagyunk büszkék.”

 

rendbontás Hajduk Split antiszemitizmus
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