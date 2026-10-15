Gudelj távoli bombája egy pontot ért a Getafének Romániában, pirotechnika miatt félbeszakadt meccsen kapott ki az Ajax

Számos hiányzóval érkezett Romániába a Getafe, amelyet 27 ezer néző és egy látványos élőkép fogadott a Ion Oblemenco Stadionban – a Craiova fanatikusai a mindkét klubban megfordult Gheorghe Craioveanu előtt tisztelegtek –, nem beszélve a román bajnokról, amely szerette volna kihasználni a hazai pálya jelentette előnyt. A spanyolok jellegzetes játékstílusa hamar kiütközött a meccsen, így kevés látványos jelenetet láthattunk, de az első félidő legveszélyesebb lehetőségét a románok hagyták ki: Al-Hamlavi ziccerben nemcsak a kapust, hanem a kaput is átemelte. A fordulás után kiegyenlített volt a találkozó, majd az 59. percben megtört a jég: Cicaldau labdaszerzése után a Craiova palesztin csatára, Asszad Al-Hamlavi lőtt kapura 17 méterről, s a labda egy védő lába között vágódott a bal alsó sarokba. A kapott gól felrázta a Bordalás-csapatot, s míg a 77. percben Satriano lövését védte Popescu, négy perccel később még ő is kővé meredve nézte, ahogyan Nemanja Gudelj sistergős bombája kiköt a kapu bal oldalában. A maradék időben a Getafe nem erőltette a gólszerzést, a Craiova pedig nem tudott megújulni, így maradt a döntetlen. 1–1

Nem okozott gondot a Trabzonspornak a finnországi túra, Paul Onuachu révén már a harmadik percben előnybe kerültek a törökök, majd a szünet előtt Mohamed Szalah pókhálózta ki a jobb felsőt. A fordulás után Franculino is betalált, majd Petteri Pennanen révén szépítettek a hazaiak. A KuPS visszajöhetett volna a meccsbe, de Parzyszek tizenegyesét kivédte André Onana. A végjátékban Franculino megszerezte saját második, csapata negyedik gólját, majd Engvall állította be a végeredményt. 2–4

Az első félidő elején, illetve végén szerzett gólokkal került kétgólos előnybe a Monaco Szófiában (Paris Brunner és Ansu Fati volt eredményes), majd Joel Zwarts révén a hajrában szépített a CSZKA. A bolgárok a hajrában megpróbáltak egyenlíteni, de nem jártak sikerrel. 1–2

A nap Darwin-díjasa a horvát Hajduk Split ultracsoportja, a Torcida volt, amely 2–1-es vezetésnél kezdett pirotechnikai bemutatóba az Ajax elleni találkozón – szerencséjükre a hollandok nem tudták erőgyűjtésre kihasználni a füst miatti bő tízperces szünetet, így a horvát csapat győzelemmel tért vissza egy európai kupasorozat főtáblájára 16 év szünet után.

A Gent a hajrában gyűrte le a dán Aarhust, a Panathinaikosz hozta a kötelezőt a Boraccal szemben, akárcsak a Mjällby az Inter d'Escaldes ellen. A Midtjylland kisebb meglepetésre csak ikszelni tudott az Egnatia vendégeként, de nem született döntés a Riga és a Kajrat Almati csörtéjén sem. A Lugano és a Crvena zvezda csatája számos fordulatot hozott, az első félidő derekán szerzett svájci gólra gyorsan válaszoltak a szerbek, majd a második játékrész derekán a vezetést is megszerezték. A hajrá ezzel együtt a Luganóé volt, amely hat perc alatt fordítani tudott, s begyűjtötte a három pontot.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Lugano (svájci)–Crvena zvezda (szerb) 3–2 (Al. Ajeti 25., Moncada 84., Grgic 90. – 11-esből, ill. Elsnik 32., Krunic 67.)

Hajduk Split (horvát)–Ajax (holland) 2–1 (Sanyang 37., Soticek 55., ill. Klaassen 53.)

Gent (belga)–AGF (dán) 1–0 (Goore 87.)

Egnatia (albán)–Midtjylland (dán) 1–1 (I. Gruda 26., ill. Cso Ku Szung 33.)

KuPS (finn)–Trabzonspor (török) 2–4 (Pennanen 54., Engvall 90+6., ill. Onuachu 3., Szalah 44., Franculino 47., 90+1.)

Mjällby (svéd)–Inter Club d'Escaldes (andorrai) 2–0 (Bergström 54., Norén 65.)

Panathinaikosz (görög)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai) 2–1 (Dessers 10. – 11-esből, Kangwa 70., ill. Jojics 80.)

CSZKA Szófia (bolgár)–Monaco (francia) 1–2 (Zwarts 76., ill. Brunner 9., Fati 44.)

Riga FC (lett)–Kajrat (kazah) 1–1 (M'Hand 12., ill. Gual 5. – 11-esből)

Universitatea Craiova (román)–Getafe (spanyol) 1–1 (Al-Hamlavi 59., ill. Gudelj 81.)

Később

21.00: Atalanta (olasz)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Brighton & Hove Albion (angol)–Kauno Zalgiris (litván)

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Braga (portugál) (Tv: RTL+)

21.00: Twente (holland)–Thun (svájci)

21.00: Hearts (skót)–Nordsjaelland (dán)

21.00: Sint-Truiden (belga)–Iberia (grúz)

21.00: Freiburg (német)–Jablonec (cseh)

21.00: Brann (norvég)–Lincoln Red Imps (gibraltári)