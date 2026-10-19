Konferencialiga: gyűlöletre uszítás miatt folyik eljárás a Hajduk-szurkolók ellen

A tájékoztatás szerint a gyanúsítottak közül hatan előzetes letartóztatásban vannak, egy embert vasárnap este őrizetbe vettek, egy másik ellen még folyik a nyomozás, további tizenöt személyt pedig keresnek. A hatóságok vasárnap még húsz gyanúsítottról számoltak be, közülük tizennégy ellen már pénteken büntetőfeljelentést tettek, további hat személlyel szemben pedig vasárnap kezdeményeztek eljárást.

A Torcida szurkolói csoport tagjai múlt csütörtökön, a Hajduk Split és az Ajax mérkőzése előtt végig vonultak a városon. A felvonuláson Adolf Hitlert és a második világháború idején működő, a náci Németországgal szövetséges horvát usztasa rezsimet éltető, valamint zsidóellenes rigmusok voltak hallhatók. Az esetet a horvát kormány, ellenzéki pártok, jogvédő szervezetek és a zsidó közösség képviselői is elítélték. Izrael zágrábi nagykövetsége mély megdöbbenésének adott hangot.

A Hajduk Split 2–1-re megnyerte a mérkőzést, amely a hazai szurkolóknak pirotechnikai eszközök használata miatt mintegy 12 percre megszakadt. A klub később bocsánatot kért az európai szövetségtől és az Ajaxtól, hangsúlyozva, hogy nem szeretné, ha Európa ilyen jelenetekről emlékezne rá.

A horvát büntetőtörvénykönyv alapján valamely nemzeti, vallási, faji vagy más védett csoport elleni nyilvános gyűlöletre vagy erőszakra uszításért legfeljebb három évi szabadságvesztés szabható ki. Az ilyen cselekményre létrehozott, legalább háromtagú csoport szervezése vagy vezetése hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A rendőrség jelezte, hogy a nyomozás és a résztvevők azonosítása folytatódik.