Gyász: elhunyt az Eb-ezüstérmes német labdarúgó

Gyászol a német labdarúgás, nem sokkal 80. születésnapja előtt elhunyt Peter Nogly, a Hamburger SV egykori kiválósága.



Nogly 1969-ben a Phönix Lübecktől érkezett Hamburgba, ahol 11 évig szerepelt. A kikötővárosiakkal bajnokságot (1979), Német Kupát (1976) és Kupagyőztesek Európa Kupáját (1977) is nyert. 1980-ban előbb Edmontonba, majd Tampa Baybe szerződött, e két csapatban szerepelt az NASL-ben.



Nogly 1977-ben négyszer szerepelt a nyugatnémet válogatottban, de egy évvel korábban már tagja volt az Európa-bajnokságon ezüstérmes NSZK keretének.