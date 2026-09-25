Gyász: elhunyt az Eb-ezüstérmes német labdarúgó
Életének nyolcvanadik évében elhunyt Peter Nogly négyszeres nyugatnémet válogatott labdarúgó.
Gyászol a német labdarúgás, nem sokkal 80. születésnapja előtt elhunyt Peter Nogly, a Hamburger SV egykori kiválósága.
Nogly 1969-ben a Phönix Lübecktől érkezett Hamburgba, ahol 11 évig szerepelt. A kikötővárosiakkal bajnokságot (1979), Német Kupát (1976) és Kupagyőztesek Európa Kupáját (1977) is nyert. 1980-ban előbb Edmontonba, majd Tampa Baybe szerződött, e két csapatban szerepelt az NASL-ben.
Nogly 1977-ben négyszer szerepelt a nyugatnémet válogatottban, de egy évvel korábban már tagja volt az Európa-bajnokságon ezüstérmes NSZK keretének.
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