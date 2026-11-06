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NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia 0–0

A Hamburg két góllal legyőzte a Mönchengladbachot a Bundesligában

R. P.R. P.
2026.11.06. 22:27
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Shafiq Nandja is gólt szerzett a Hamburgban (Fotó: Getty Images)
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Bundesliga Borussia Mönchangladbach Hamburg
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 9. fordulójában a Hamburg 3–1-re legyőzte a Mönchengladbachot.

A 11. percben Miro Muheim 27 méterről tűpontos lövéssel megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A vendégek még az első félidő végén válaszoltak, Joe Scally szintén a tizenhatoson kívülről talált be.

A második félidő elején kiállították Itakura Kót a Gladbachból, és ezt a Hamburg nem hagyta kihasználatlanul: Shafiq Nandja és Albert Grönbaek is gólt szerzett a játékrész közepén. Így a Hamburg 3–1-es győzelmével kezdődött meg a forduló.

NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
Hamburger SV–Borussia Mönchengladbach 3–1 (Muheim 11., Nandja 60., Grönbaek 70., ill. Scally 44.)
Kiállítva: Itakura (Mönchengladbach, 49.)

Szombat
15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen
15.30: Mainz–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Borussia Dortmund–Elversberg
15.30: RB Leipzig–Augsburg
15.30: Paderborn–Eintracht Frankfurt
18.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen (Tv: Arena4)

Vasárnap
17.30: Freiburg–Union Berlin
19.30: Hoffenheim–Schalke

 

 

Bundesliga Borussia Mönchangladbach Hamburg
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