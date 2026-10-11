Vereséggel debütált a Gladbach új edzője; karanténba került a kölni kabalakecske

A Köln nemcsak két sérült csatárát, Ragnar Achét és Thijs Dallingát volt kénytelen nélkülözni a Mönchengladbach ellen, hanem híres kabalakecskéjét is: IX. Hennes madárinfluenza-járvány miatt karanténba került a kölni állatkertben.

A hazaiak képesek voltak pótolni a hiányzókat, és megszerezték idénybeli második győzelmüket. Az első félidő derekán szereztek először vezetést, Ísak Jóhanesson a 26. percben szabadrúgás után elé kerülő labdát vágta a jobb felsőbe. A szünet előtt nem sokkal a Gladbach Joe Scally fejesével egyenlített, ám a második félidőben magasabb fordulatszámra kapcsoló kölniek a német válogatottban a hónap elején, Szerbia ellen bemutatkozó Said El Mala látványos távoli lövésével ismét betaláltak, és megőrizték előnyüket a lefújásig.

Kölnben a győzelem ellenére sem felhőtlen az öröm: az eddigi öt meccs után mindössze hét pont áll a nevük mögött a tabellán, ráadásul tunéziai védekező középpályásukat, Eljesz Szkirit egy ütközés után kórházba kellett szállítani.

A Mönchengladbach háza táján viszont még ennél is kevesebb ok van az örömre: rosszul sikerült az új vezetőedző, Alexander Blessin bemutatkozása – a Borussia továbbra is pont nélkül, a tabella utolsó helyén áll.

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

1. FC Köln–Mönchengladbach 2–1 (Jóhanneson 26., El Mala 67., ill. Scally 39.)

17.30: Freiburg–Schalke (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

RB Leipzig–Eintracht Frankfurt 6–0 (Banzuzi 1., Nkunku 5., 41., 44., Nusa 54., Gomis 89.)

Union Berlin–Elversberg 1–0 (Burcu 80.)

Mainz–Bayer Leverkusen 3–4 (Caci 33., 42., Hollerbach 90+2., ill. Andrich 5., Schick 9., Quansah 55., M. Diaby 65.)

Augsburg–Bayern München 2–2 (Fellhauer 1., Ribeiro 64., ill. Szaibari 55., Brown 81.)

Paderborn–VfB Stuttgart 0–2 (Chabot 25., Führich 83.)

Hoffenheim–Hamburg 2–3 (Bornauw 45+6. – öngól, B. Conté 53., ill. Poulsen 12., Moffi 83., Muheim 90+4.)

Kiállítva: Bernardo (65., Hoffenheim)

Pénteken játszották

Borussia Dortmund–Werder Bremen 2–2 (Svensson 80., N. Schlotterbeck 85., ill. Reis 88., Füllkrug 90+2.)