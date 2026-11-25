Nagyszerű teljesítményt nyújtva győzött a veszprémi huszonnégy órás versenyen, amivel országos bajnoki címet szerzett. Erre készült?

Helyezést nem tűztem ki magam elé, a fő célom az volt, hogy korosztályos világcsúcsot fussak – mondta a Csupasportnak Nemes László. – Azonban sajnos az órámmal olyan technikai problémák adódtak, amely ezt nem tette lehetővé. Egyrészt ezért az elejét elfutottam, másrészt a verseny háromnegyedét óra nélkül tettem meg. Címvédőként érkeztem az országos bajnoki futamra, és reálisnak éreztem a győzelmet. Illetve az egyéni csúcsomat is megpróbáltam felülmúlni, ami sikerült is, hiszen idén Milánóban kétszáznegyven kilométert futottam, míg most három kilométerrel többet. Ez egyébként új korosztályos magyar csúcs is lett.

Milyen volt a verseny?

Nehéz, mert nem mért rendesen az óra, nem mutatta jól a kilométereket és sokszor leállt. Nem akartam ezzel foglalkozni, így inkább eltettem. Ami a futást illeti, jól ment, az első hat óra erősebb lett a vártnál, majd lassulás következett. Jelentkezett egy kisebb gyomorprobléma is, változtatom kellett, elhagytam a rizst, és onnantól csak banánt és kólát vittem be az izó mellett. Ezt követően megint stabillá vált a futásom, s elkezdtem figyelni a versenytársaimat is, hogy tudjam tartani az előnyömet velük szemben. A végén képes voltam gyorsulni, így meglett az új korosztályos magyar csúcs és az országos bajnoki cím is.

Mennyit jelent az újabb országos bajnoki cím?

Hatalmas öröm, nagyon bíztam benne, hogy címvédőként megint nagyot megyek. Bár erősnek bizonyult a mezőny, így nehéz dolgom volt, elsőre nem is lehet tudni, ki milyen formában érkezik a versenyre. Boldog vagyok, hogy ismét országos bajnok lettem.

Edzőként is dolgozik, a tanítványai is remekeltek, sok díjat zsebeltek be, ráadásul Hudák Szilvia önhöz hasonlóan huszonnégy órás országos bajnoki címet szerzett, míg Schurmann Szilvia a hatóráson lett első.

Sokan képviseltettük magunkat a hat-, a tizenkettő és a huszonnégy órás számban is, és valóban, Hudák Szilvia utóbbiban országos bajnoki címet szerzett, ami elképesztően nagy teljesítmény. Hihetetlen, hogy kétszáz kilométer fölé jutott. Végig stabilan, a megbeszéltek szerint haladt, az pedig meghatott, hogy a győzelméért én is kaptam egy díjat, mint az országos bajnok edzője. Schurmann Szilvia a hatórás számban lett első, vele öt órát szembefutottunk egymással, így jól láttam végig. Nagy előnnyel győzött, minden idők hatodik legjobb magyar női hatórás eredményét érte el. A Szőlőskör után az Ispol Superen is első helyen végzett, elképesztő fejlődésen megy keresztül. Büszke vagyok az összes tanítványomra, sok díjat hoztunk el.

Lesz még idén versenye?

A verseny után egy kis pihenés következett, de nem sok, ugyanis novemberben teljesítek egy saját kihívást. Aztán egy kisebb lábműtéten esem át, de így is biztos a nevezésem a dupla Balaton-körre, azaz a Projekt418-ra. Természetesen lesznek felkészülési versenyek, amelyeken sok tanítványommal leszünk ott, ilyen a Szerelmes Füred és a Balaton100, de sokaknak az Ultrabalaton lesz a főversenyük.

