A világos bábukat vezető Gukesh és Sindarov partija nagyon korán ért véget, háromszori lépésismétlés után.

A játszmát ide kattintva lehet megtekinteni, illetve megnézheti a teljes élő közvetítést Lékó Péter is Pjotr Szvidler kommentárjával:

A következő partit csütörtökön játsszák.

A páros mérkőzés díjalapja 2.5 millió dollár (850 millió forint). Minden győztes játszma 200 ezer dollárt ér, a maradék összeget egyenlően elosztják. Kivétel, ha az eredmény 7.5:6.5 vagy 8:6 lesz, ez esetben a győztes 1.3, a vesztes 1.2 millió dollárt kap. Ez utóbbi arány érvényes akkor is, ha 14 parti után 7:7 az eredmény, tehát rövidített játékidejű játszmák döntenek.

SAKK, VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF

2. játszma (még 12 van hátra)

Dommaraju Gukesh (indiai, 2710)–Javokhir Sindarov (üzbég, 2782) döntetlen

Az állás: 1:1