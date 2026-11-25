Újabb lépésismétléses döntetlen a sakk-vb döntőjében
A világos bábukat vezető Gukesh és Sindarov partija nagyon korán ért véget, háromszori lépésismétlés után.
A játszmát ide kattintva lehet megtekinteni, illetve megnézheti a teljes élő közvetítést Lékó Péter is Pjotr Szvidler kommentárjával:
A következő partit csütörtökön játsszák.
A páros mérkőzés díjalapja 2.5 millió dollár (850 millió forint). Minden győztes játszma 200 ezer dollárt ér, a maradék összeget egyenlően elosztják. Kivétel, ha az eredmény 7.5:6.5 vagy 8:6 lesz, ez esetben a győztes 1.3, a vesztes 1.2 millió dollárt kap. Ez utóbbi arány érvényes akkor is, ha 14 parti után 7:7 az eredmény, tehát rövidített játékidejű játszmák döntenek.
SAKK, VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF
2. játszma (még 12 van hátra)
Dommaraju Gukesh (indiai, 2710)–Javokhir Sindarov (üzbég, 2782) döntetlen
Az állás: 1:1