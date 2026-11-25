A Pintér Zsuzsanna, Flank-Tanító Dorottya, Milanovic Alexandra, Kiss Anett, Tüskéné Borszéki Erika összeállítású csapat a nyeretlen ellenféllel szemben – a torna eredményközlő oldala szerint – elveszítette az első játékrészt, majd a másodikban hiába egyenlített, a harmadikat követően ismét hátrányba került. A negyedik end végére fordítottak (3–2), az ötödik zárására pedig megléptek a magyarok (4–2), de a rivális a 3–0-ra megnyert hatodik enddel ismét átvette a vezetést a fordulatos találkozón. Végül a hetedik end döntött, amit 6–0-val hoztak a magyarok, a nyolcadik endet pedig le sem játszották.

A nyolcas csoportban a magyarok a szombati nyitónapon az angolokat győzték le, vasárnap pedig előbb Hongkong, majd a Fülöp-szigetek felett diadalmaskodtak. Ezt követően hétfőn alulmaradtak a csehekkel, kedden pedig a lettekkel és a litvánokkal szemben, így végül négy győzelemmel és három vereséggel végeztek harmadikként.

Az első két helyezett kijutott a világbajnokságra. A két csoportharmadik párharcának győztese is részvételi jogot szerez, míg a vesztes a két negyedik összecsapásának győztesével mérkőzik meg az utolsó, hatodik vb-helyért.