Mint arról a Nemzeti Sport is beszámolt múlt vasárnap, története legsúlyosabb vereségét szenvedte el az FC Köbenhavn a dán labdarúgó-élvonalban, 5–0-s vereséget szenvedett a Nordsjaelland vendégeként. Az eredményben közrejátszott Markgráf Ákos kiállítása is, a magyar válogatott védő a 60. percben 1–0-s állásnál kapott piros lapot.

Putros slagtes af @kennethemilp og PS for en hjerneblødning af de helt store 🧠🩸da der fejlagtigt blev givet et rødt kort til Ákos Markgraf 🛑 #fcnfck #sldk #fcklive #superliga #VAR https://t.co/uHJ4GAa5ZL — Hvidvinkel 🇪🇪 (@M19L92) November 22, 2026

Az eset kisebb botrányt váltott ki Dániában, és a Köbenhavn részéről a meccs után megszólalók burkoltan utaltak rá, hogy nagyon nem értenek egyet a mérkőzést befolyásoló döntéssel.

Nos, a liga Fegyelmi Bizottsága utólag sárga lappá változtatta a döntést, a 36 büntetési pontot 6-ra csökkentette. Így Markgráfnak nem kell kihagynia a következő mérkőzést vasárnap a Midtjylland ellen.