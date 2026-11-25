Csökkentették a büntetést, Markgráf Ákosnak nem kell kihagynia egy meccset sem
Mégsem kell kihagynia egy mérkőzést sem Markgráf Ákosnak, az FC Köbenhavn védőjének, akit a Nordsjaelland elleni dán bajnoki labdarúgó-mérkőzésen állítottak ki. A liga Fegyelmi Bizottsága utólag sárga lappá változtatta a döntést – számolt be a hírről a koppenhágaiak honlapja.
Mint arról a Nemzeti Sport is beszámolt múlt vasárnap, története legsúlyosabb vereségét szenvedte el az FC Köbenhavn a dán labdarúgó-élvonalban, 5–0-s vereséget szenvedett a Nordsjaelland vendégeként. Az eredményben közrejátszott Markgráf Ákos kiállítása is, a magyar válogatott védő a 60. percben 1–0-s állásnál kapott piros lapot.
Az eset kisebb botrányt váltott ki Dániában, és a Köbenhavn részéről a meccs után megszólalók burkoltan utaltak rá, hogy nagyon nem értenek egyet a mérkőzést befolyásoló döntéssel.
Nos, a liga Fegyelmi Bizottsága utólag sárga lappá változtatta a döntést, a 36 büntetési pontot 6-ra csökkentette. Így Markgráfnak nem kell kihagynia a következő mérkőzést vasárnap a Midtjylland ellen.
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