Simán kikaptak Schäferék a Freiburg vendégeként

H. Á.H. Á.
2026.11.08. 19:40
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Schäferék pont nélkül maradtak (Fotó: AFP)
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Union Berlin német bajnokság Schäfer András Bundesliga német foci Freiburg
A német labdarúgó Bundesliga 9. fordulójának vasárnapi játéknapján a Schäfer Andrással soraiban felálló Union Berlin 2–0-ra kikapott Freiburgban.

Ha úgy vesszük, a magyar válogatott középpályásával, Schäfer Andrással a kezdőben felálló Union Berlin jó formának örvend a bajnokságban, a legutóbbi négy bajnokiján ugyanis nem szenvedett vereséget, ám ha úgy vesszük, ebből a négyből csupán egy alkalommal örülhetett három pontnak, és így már nem is fest olyan jól a négy meccsen szerzett hat pont. S ha hozzátesszük, hogy az első négy fordulóban csupán egy pontot gyűjtött az Union, máris sokkal kevésbé lehettek a vendégek derülátók, amikor a tabella élmezőnyébe tartozó Freiburg otthonába látogattak – még akkor is, ha a freiburgiak a legutóbbi háromból két bajnokijukat elvesztették...

Ami magát a mérkőzést illeti: az első játékrészben a házigazdák magabiztosan tartottak ellenőrzésük alatt a játékot, s csak maguknak köszönhették, hogy gól nélkül mentek pihenni, mert Schäferék semmilyen veszélyt sem jelentettek a hazai kapura, erejüket felemésztette a védekezés. A fordulás után tíz perc játék után Rani Khedira öngóljával tört meg a jég, s bő tíz perc múlva Szuzuki Juito meg is duplázta a freiburgi előnyt. A hajrában aztán a hazaiak újabb gólt szerezhettek volna, de Vincenzo Grifo elhibázta a büntetőt, amit azért kapott a Freiburg, mert Schäfer szabálytalankodott a tizenhatoson belül. A magyar válogatott középpályása – a tizenegyes összehozása ellenére is – csapata jobb teljesítményt nyújtó játékosai közé tartozott, végigjátszotta a mérkőzést, de mivel az Union a második félidőt is kaput eltaláló lövés nélkül hozta le, a berlinieknek nemhogy a pontszerzésre, még a szépítésre sem volt esélyük.

Az első vasárnapi mérkőzésen a Bayer Leverkusen 2–1-re győzött a Köln vendégeként.

NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ, VASÁRNAP
1. FC Köln–Bayer Leverkusen 1–2 (M. El-Mala 89., ill. A. Garcia 7., Schick 85.)
Freiburg–Union Berlin 2–0 (R. Khedira 56. – öngól, Szuzuki J. 67.)
KÉSŐBB
19.30: Hoffenheim–Schalke

KORÁBBAN
SZOMBAT
Mainz–Bayern München 1–2 (Tietz 90+3., ill. Kimmich 14., Karl 57.)
Borussia Dortmund–Elversberg 2–1 (F. Nmecha 55., 71., ill. Futkeu 81.)
RB Leipzig–Augsburg 5–2 (Banzuzi 33., Nkunku 35., Raum 45+1., Romulo 60., Baumgartner 66., ill. Kade 1., Ogundu 90+2.)
Paderborn–Eintracht Frankfurt 2–2 (Obermair 45., Pieringer 73. – 11-esből, ill. Burkardt 23., 90+3.)
VfB Stuttgart–Werder Bremen 1–0 (Mittelstädt 7.)
PÉNTEK
Hamburger SV–Mönchengladbach 3–1 (Muheim 11., Nandja 60., Grönbaek 70., ill. Scally 44.)

 

Union Berlin német bajnokság Schäfer András Bundesliga német foci Freiburg
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