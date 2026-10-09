Négy gól a hajrában, már nem hibátlan a Dortmund a Bundesligában

Sokáig egyik csapat sem tudta bevenni a másik kapuját, a gól nélküli állás a 80. percig maradt érvényben. Ekkor Daniel Svensson megszerezte a vezetést a Borussia Dortmundnak, majd öt perccel később Nico Schlotterbeck is betalált, így úgy tűnt, a hazaiak folytatják hibátlan szereplésüket.



A Werder Bremen azonban nem adta fel: a 88. percben Ludovit Reis szépített, a ráadásban pedig Niclas Füllkrug góljával egyenlített. A Dortmund így kétgólos előnyről sem tudta megszerezni a három pontot, és először játszott döntetlent a bajnokságban.

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

Pénteki mérkőzés

Borussia Dortmund–Werder Bremen 2–2 (Svensson 80., N. Schlotterbeck 85., ill. Reis 88., Füllkrug 90+2.)

Szombaton játsszák

15.30: Union Berlin–Elversberg

15.30: Mainz–Bayer Leverkusen (Tv: Match4)

15.30: Augsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Paderborn–VfB Stuttgart

15.30: Hoffenheim–Hamburger SV

18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–Schalke 04 (Tv: Arena4)