Nemzeti Sportrádió

Négy gól a hajrában, már nem hibátlan a Dortmund a Bundesligában

R. D. P.R. D. P.
2026.10.09. 22:56
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Hősiesen mentett pontot a Werder Bremen a Signal Iduna Parkban (Fotó: Getty Images)
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Werder Bremen Bundesliga Borussia Dortmund
Először veszített pontokat a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 2026–2027-es idényében a Borussia Dortmund, amely az 5. forduló nyitó mérkőzésén 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán a Werder Bremennel. A sárga-feketék a hajrában kétgólos előnybe került, de a vendégek az utolsó percekben egyenlítettek.

Sokáig egyik csapat sem tudta bevenni a másik kapuját, a gól nélküli állás a 80. percig maradt érvényben. Ekkor Daniel Svensson megszerezte a vezetést a Borussia Dortmundnak, majd öt perccel később Nico Schlotterbeck is betalált, így úgy tűnt, a hazaiak folytatják hibátlan szereplésüket.

A Werder Bremen azonban nem adta fel: a 88. percben Ludovit Reis szépített, a ráadásban pedig Niclas Füllkrug góljával egyenlített. A Dortmund így kétgólos előnyről sem tudta megszerezni a három pontot, és először játszott döntetlent a bajnokságban.

NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
Pénteki mérkőzés
Borussia Dortmund–Werder Bremen 2–2 (Svensson 80., N. Schlotterbeck 85., ill. Reis 88., Füllkrug 90+2.)

Szombaton játsszák
15.30: Union Berlin–Elversberg
15.30: Mainz–Bayer Leverkusen (Tv: Match4)
15.30: Augsburg–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Paderborn–VfB Stuttgart
15.30: Hoffenheim–Hamburger SV
18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák
15.30: 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–Schalke 04 (Tv: Arena4)

 

 

Werder Bremen Bundesliga Borussia Dortmund
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