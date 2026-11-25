A Celje irányítását szeptember 15-én átvevő Zoran Zeljkovic vezetőedző osztotta meg várakozásait csapata Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzése előtt. A 46 éves tréner elismerően nyilatkozott a magyar ellenfélről.

„A tabellára pillantva láthatjuk, a Ferencváros az Európa-liga egyik legjobbja. Nagyon sok a képzett játékosa, ám minden egyes csapatnak megvannak a sebezhető pontjai, mi pedig a saját játékunkat erőltetve szeretnénk kihasználni ellenfelünk gyengeségeit.”

A mai futballban gyakran elhangzik, mindenki mindent tud a másikról, lévén a klubok rendszerint elemzik ellenfeleik játékát. Ebből kiindulva arra voltunk kíváncsiak, hogy a Ferencváros ETO FC elleni vasárnapi vereségének (1–3) elemzése során merített-e ihletet a győriek futballjából Zoran Zeljkovic.

„A Győr valóban legyőzte a Ferencvárost, de a magyar bajnokság teljesen más kávéház, mint az Európa-liga, ebből kifolyólag csütörtök este teljesen más meccs várható. Megnézve az ellenfelünk legutóbbi bajnokiját, roppant szerencsétlen volt az első kapott gólja, amelyet követően letámadott, kockázatot vállalt – és az utolsó pillanatokban újabb gólt kapott, de ilyen a futball. Mindenesetre, ha kicsit viccelődhetek, elárulhatom a játékosaimnak, hová érdemes célozni, ha Dibusz Dénes áll a kapuban, mivel jó barátom, együtt játszottunk Pécsen. Szívesen emlékszem vissza pályafutásom magyarországi időszakára. Ahogy látom, az azóta eltelt években sokat fejlődött a magyar futball, számos új stadion épült, és a válogatott is erős.”

A PMFC-ben 2011 és 2013 között futballozó egykori középpályás felelevenítette, hogy már azokban az időkben is a Ferencváros volt Magyarország egyik legjobb, legnagyobb múltú csapata, és talán a legjobb szurkolótábora is neki volt – ilyen szempontból nem tapasztalt nagy változást a klub háza táján.

Csapata jó passzban várhatja a következő mérkőzést, a legutóbbi öt tétmérkőzését ugyanis, beleértve a Sturm Graz elleni idegenbeli Európa-liga-találkozót, megnyerte.

„A vereségből és győzelemből egyaránt sokat lehet tanulni, viszont utólag nem szabad túl sokat foglalkozni az eredményekkel, a figyelmünket a következő mérkőzésre kell fordítanunk. A futballban sok múlik a pillanatnyi formán és a magabiztosságon. Azt érzem a srácokon, hogy rendben van az önbizalmuk, lelkesen várják a csütörtök esti meccset, de sok múlik majd a csapat aznapi állapotán.”