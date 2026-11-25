A Celje vezetőedzője: A Ferencváros az Európa-liga egyik legjobbja
A Celje irányítását szeptember 15-én átvevő Zoran Zeljkovic vezetőedző osztotta meg várakozásait csapata Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzése előtt. A 46 éves tréner elismerően nyilatkozott a magyar ellenfélről.
„A tabellára pillantva láthatjuk, a Ferencváros az Európa-liga egyik legjobbja. Nagyon sok a képzett játékosa, ám minden egyes csapatnak megvannak a sebezhető pontjai, mi pedig a saját játékunkat erőltetve szeretnénk kihasználni ellenfelünk gyengeségeit.”
A mai futballban gyakran elhangzik, mindenki mindent tud a másikról, lévén a klubok rendszerint elemzik ellenfeleik játékát. Ebből kiindulva arra voltunk kíváncsiak, hogy a Ferencváros ETO FC elleni vasárnapi vereségének (1–3) elemzése során merített-e ihletet a győriek futballjából Zoran Zeljkovic.
„A Győr valóban legyőzte a Ferencvárost, de a magyar bajnokság teljesen más kávéház, mint az Európa-liga, ebből kifolyólag csütörtök este teljesen más meccs várható. Megnézve az ellenfelünk legutóbbi bajnokiját, roppant szerencsétlen volt az első kapott gólja, amelyet követően letámadott, kockázatot vállalt – és az utolsó pillanatokban újabb gólt kapott, de ilyen a futball. Mindenesetre, ha kicsit viccelődhetek, elárulhatom a játékosaimnak, hová érdemes célozni, ha Dibusz Dénes áll a kapuban, mivel jó barátom, együtt játszottunk Pécsen. Szívesen emlékszem vissza pályafutásom magyarországi időszakára. Ahogy látom, az azóta eltelt években sokat fejlődött a magyar futball, számos új stadion épült, és a válogatott is erős.”
A PMFC-ben 2011 és 2013 között futballozó egykori középpályás felelevenítette, hogy már azokban az időkben is a Ferencváros volt Magyarország egyik legjobb, legnagyobb múltú csapata, és talán a legjobb szurkolótábora is neki volt – ilyen szempontból nem tapasztalt nagy változást a klub háza táján.
Csapata jó passzban várhatja a következő mérkőzést, a legutóbbi öt tétmérkőzését ugyanis, beleértve a Sturm Graz elleni idegenbeli Európa-liga-találkozót, megnyerte.
„A vereségből és győzelemből egyaránt sokat lehet tanulni, viszont utólag nem szabad túl sokat foglalkozni az eredményekkel, a figyelmünket a következő mérkőzésre kell fordítanunk. A futballban sok múlik a pillanatnyi formán és a magabiztosságon. Azt érzem a srácokon, hogy rendben van az önbizalmuk, lelkesen várják a csütörtök esti meccset, de sok múlik majd a csapat aznapi állapotán.”
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ – NOVEMBER 26.
18.45: Besiktas (török)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)
18.45: Salzburg (osztrák)–Ararat-Armenia (örmény)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Benfica (portugál) (Tv: RTL+)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz) (Tv: RTL+)
18.45: Olympique Marseille (francia)–Levszki Szófia (bolgár)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Lech Poznan (lengyel)
18.45: Celta Vigo (spanyol)–Bournemouth (angol) (Tv: RTL+)
21.00: FERENCVÁROS–Celje (szlovén) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Crystal Palace (angol)–Real Sociedad (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Juventus (olasz)–Omonia (ciprusi) (Tv: RTL+)
21.00: NEC (holland)–Rennes (francia)
21.00: OFI (görög)–Anderlecht (belga)
21.00: Lyon (francia)–Lilleström (norvég)
21.00: Torreense (portugál)–Celtic (skót)
21.00: Sunderland (angol)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Hoffenheim (német)–Sturm Graz (osztrák)