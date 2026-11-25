– Elsőként tegyük tisztába, mert akadtak, akik nagyon megijedtek: néhány hete megműtötték a jobb térdét, de ez nem volt olyan nagy beavatkozás, vagyis nem kellett sokat kihagynia.

– Igen, többen eléggé felkapták a történetet: persze önmagában nem hangzik jól egy térd- vagy bármilyen más műtét, hiszen ehhez súlyosabb esetet társítunk. Az enyém hosszú időre nyúlik vissza: tizenkét éve műtötték meg először a jobb térdemet porcszakadás miatt, ezt akkor visszavarrták, ám az élsport – meg ha az embernek van szabadideje, és a barátokkal elmegy kosárlabdázni – nem feltétlenül tesz neki jót. Az áprilisi országos bajnokságon kezdett el igazán fájni a térdem, bedagadt, begyulladt, s mivel hat-nyolc hétig nem is múlt el a fájdalom, elmentem doktor Tállay Andráshoz, különféle vizsgálatokon estem át, s arra jutottunk, valamit kezdeni kell vele – két porcdarab például ott „úszkált” a térdem körül. Nagy műtétre nem gondoltunk, hiszen az hosszabb rehabilitációval jár, az olimpia meg közeledik, csak egy kisebb operációra, amelynek során kitisztítják a térdemet. Ez meg is történt szeptember elején, két és fél hét múlva pedig már vízben voltam.

– És hogy van most a térde?

– Lekopogom: jól. A gyógytornán már-már úgy tűnik, a jobb lett a jobb térdem… A viccet félretéve, rendben van, a felkészülésem úgy halad, ahogyan elterveztük.

Fotó: Kovács Péter

– Tegye a szívére a kezét: bár az imént az olimpiát említette, de Los Angelesnél netán nem mozgatja meg jobban a jövő évi, hazai rendezésű világbajnokság?

– Legalább annyira foglalkoztat. Már csak azért is, mert kvalifikációs világbajnokság, én pedig nagyon szeretném megszerezni a kvótát – ugyanúgy, ahogyan 2023-ban, Fukuokában sikerült. Párizs előtt az volt az első alkalom, hogy „lőni” lehetett a kvótára, akkor rögtön találtam is. Emellett a hazai világversenyek kapcsán van bennem hiányérzet, de akár tüskét is mondhatnék, hiszen egyéniben még egyszer sem sikerült itthon felállnom a dobogóra. Ezen szeretnék változtatni, pláne, hogy jó eséllyel ez lesz a pályafutásom utolsó hazai világversenye. De azért hosszabb távon Los Angeles a legfontosabb cél.

– Maradjon még ott a keze a szívén: elképesztő módon erősödik a nyílt vízi úszás mezőnye, s ezzel nem azt mondom, hogy Rasovszky Kristóf esélyei csökkennének, ám Budapesten csak a tíz kilométer érmesei szereznek olimpiai kvótát – hogy látja, erre reális esélye van?

– Igen. Valóban nem vagyunk kevesen, akik esélyesek erre, de Párizs előtt is így volt, akkor is azt mondtam, nyolc-kilenc olyan nyílt vízi úszó is van, aki érmet nyerhet az olimpián, és hogy végül ki ér oda az elejére, aznap derül ki. Nézzük a jó oldalát: túl vagyok a hullámvölgyön – a nagy klasszis, a német Florian Wellbrock is száguldott már lefelé a hullámvasúton, ám ő éppen rossz időpontban, hiszen 2024-ben sem a világbajnokság, sem az olimpia nem sikerült neki, utána meg folyamatosan nyerte a versenyeket. Mindenkinek vannak rosszabb időszakai, amikor nem úgy jönnek az eredmények, ahogyan szeretné, tekintsük jó jelnek, hogy velem ez már megtörtént, s nem úgy íródik a történetem, hogy Párizs után is minden sikerült, és esetleg Los Angelest követően arról kell beszélnünk, ott miért nem ment. Azért még nem öregedtem ki.

– Erre még csak véletlenül se gondoltam.

– Jövőre leszek harminc, vagyis már nem a mezőny fiatalabbik részéhez tartozom, de azért láttunk már példát arra, hogy valaki harminchat évesen szerzi pályafutása egyetlen olimpiai érmét ebben a sportágban. Mellettem szól a tapasztalat, és az is, hogy megnyertem már mindent, tehát tudom, hogyan kell nyerni.

– A „megnyertem már mindent” akár el is kényelmesíthetné, de a motivációját mindenképpen csökkenthetné, ehelyett továbbra is csinálja, elszánt, ha kell, a fájdalmat is tűri – Párizs óta mire volt leginkább szüksége: alázatra, kitartásra, türelemre, mire?

– Ezekre mind, és még valamire: ahogy említettem, nem tartozom a fiatalok közé, ezért nem lehet végigversenyezni az egész évet. Korábban ott voltam mindenütt, mindenhol jól akartam úszni, most már másként kell csinálnom, okosabban. Kell a feltöltődés, kellenek az olyan időszakok, amikor csak, mondjuk, „kétharmad gőzzel” készülök – ebben a félévben tulajdonképpen éppen ez történik. Nem vagyok ott minden edzésen, hagyom kicsit töltődni a szervezetemet, hogy jövőre kőkeményen tudjak dolgozni, és legyen esélyem ott lenni a legjobbak között a budapesti vébén. Lehetőleg mindhárom egyéni számban.

Rasovszky Kristóf a párizsi olimpián (Fotó: Árvai Károly)

Ne féljünk, gondolkozzunk!

Időről időre felröppenek olyan hírek, hogy veszélyben a nyílt vízi úszás – az olimpián. A sportág, annak is a 10 km-es száma 2008 óta szerepelt a játékokon, a folytatásról van véleménye a magyar klasszisnak is.

„Hivatalosan tényleg Pekingben került fel a programba a sportág, ám valójában már az 1896-os athéni olimpián is ott volt, hiszen Hajós Alfréd mindkét aranyát nyílt vízen szerezte, s nem épített medencében. Bízom benne, nem kell félni attól, hogy a nyílt vízi úszás kikerül az olimpia programjából, de az biztos, hogy gondolkozni, s ha kell, változtatni kell, akár úgy is, hogy el kell engedni a tíz kilométert, és, mondjuk, a három kilométeres kieséses versenyt előtérbe helyezni, netán mellé odatenni a váltót is, mert utóbbi is látványos.”

Évtizedes történelem

Ha nyílt vízi úszás és Magyarország, akkor egyértelműen Rasovszky Kristóf. Így, ezzel a felütéssel kezdődött az a pódiumbeszélgetés, amelynek a nemzetközi szövetség, a Word Aquatics budapesti irodája adott otthont szerda délután. S valóban: soha senki nem nyert annyi érmet magyarként ebben a sportágban világversenyeken, mint párizsi olimpiai bajnokunk, aki a beszélgetés során az elmúlt tíz évéről (a berobbanásától napjainkig) beszélt.

„Néha úgy érzem, sokat öregedtem ebben a tíz évben, máskor viszont úgy, semmit sem változtam. Csak a hajam, mert az ezerféle volt már – mondta nevetve Rasovszky Kristóf. – Tíz éve én voltam az, aki fiatalként igyekezett borsot törni a nagyok orra alá, most pedig már én készülök bajnokként a nagy versenyekre. Akkor fiatalként sokat kibírtam, úgy voltam vele, bármire és bármihez van erőm, ma már sokkal többet tudok magamról, arról, mit bírok, hogyan kell regenerálódnom, és persze a vetélytársakról is.”