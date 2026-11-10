Kompany ismét a Bayern München edzőközpontjában

2026.11.10. 13:03
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Kompany a házban! (Fotó: Bild/Dennis Brosda)
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Bundesliga Vincent Kompany Bayern München
Vincent Kompany bő két hét után visszatért a Bayern München labdarúgócsapatának edzőközpontjába.

A német bajnok vezetőedzője október 23-án, egy edzésen lett rosszul, kórházba szállították, ahol agyhártya-irritációt diagnosztizáltak nála. A belga szakember hat napot töltött orvosi megfigyelés alatt, kedden pedig sajtóértesülések szerint bement a bajorok főhadiszállására, ahol az egyesület orvosaival konzultált.

A távollétében másodedzője, Aaron Danks négy győzelmet és egy döntetlent ért el a csapattal.

Elképzelhető, hogy a 40 éves Kompany már a müncheniek következő mérkőzésén leül a kispadra, amelynek során, jövő pénteken az 1. FC Kölnt fogadják a Bundesligában.

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Rendszertelen táplálkozás, sok kávé, kevés pihenés – az öltözőben már hetek óta téma volt, hogy a tréner túlhajszolja magát.

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A belga szakember összeesett a Bayern München pénteki edzése után.

 

 

Bundesliga Vincent Kompany Bayern München
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