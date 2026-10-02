Felkészülés: a Vasas 8–3-ra nyert, a Paks 2–0-ra kikapott NB II-es ellenfelétől

A Paks ebben az idényben már másodszor játszott felkészülési meccset kooperációs partnere, az NB II-es Szentlőrinc ellen, és a nyári 3–3-as döntetlen után ezúttal sem tudott győzni, sőt most 2–0-ra ki is kapott hazai pályán. A vendégek a második félidőben a nyár végén Nyíregyházáról szerződtetett Oláh Benjámin góljával szerezték meg a vezetést (a bal oldalon ugrott ki, majd lőtt laposan a kapuba), majd Gruber Robin állította be a végeredményt egy kontrából.

A Vasas is NB II-es partnercsapata ellen lépett pályára Mezőkövesden, de 120 perces meccsen. Az első 60 perc még kiegyenlített meccset hozott, de már akkor is sok gól esett, ugyanis 3–3-as döntetlennel fordultak a csapatok a második egy órára. A Vasas 90 perc után 4 -3-ra vezetett, a folytatásban pedig felőrölte ellenfelét, az utolsó fél órában a kétszer is eredményes (egyszer 11-esből) Radó András vezérletével négy gólt szerezve végül 8–3-ra győzött.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Paks–Szentlőrinc (NB II) 0–2

Paks. V: Molnár A.

Paks: Kovácsik (Gyetván 46.) – Simut, Lenzsér (Kovács 9.), Vas, Belényesi, Debreceni – Balogh, Gyurkits, Silye, Haraszti (Győrfi 73.) – Windecker. Vezetőedző: Bognár György

Szentlőrinc: Kostyák (Auerbach 46., Szentkirályi 81.) – Rac (Weisz 61.), Poór (Milovanovics 80.), Bolla G., Kiss-Szemán (Jung 46.), Kun (Gruber R. 61.), Dinnyés, Rideg (Czérna 46.), Sámson (Oláh B. 61.), Buta (Csörnyei 46., Böcking 80.), Pálfalvi (Szolgai 61.). Vezetőedző: Nikházi Márk

G: Oláh (64.), Gruber (78.)

Vasas–Mezőkövesd (NB II) 8–3

Vasas FC: Uram - Baráth, Iyinbor, Csóka, Hej - Hidi M, Urblík, Banó-Szabó - Kovácsréti, Pethő, Molnár Cs. Cserék: Molnár Zs., Pávkovics, Sztojka, Radó, Rab Bo., Pálinkás, Mezei. Vezetőedző: Erős Gábor

Mezőkövesd Zsóry FC: Deczki - Csirmaz, Varjas, Vajda, Zachán, Ottucsák, Silling, Hajdú, Pintér, Keresztes, Kovács P. Cserék: Winter, Csomós, Csatári, Jurácsik, Ternován, Perpék, Máté Cs. Vezetőedző: Máté Péter

G: Vajda (2), Hajdú R., ill. Molnár Cs., Pethő, Baráth, Pálinkás, Horváth R., Radó (2, egyet 11-esből), Girsik

TOVÁBBI PÉNTEKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

13.00: Nyíregyháza Spartacus FC–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai)

13.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (NB II)

