Nemzeti Sportrádió

Rayan a 95. percben mentette meg Brazíliát a vereségtől Ausztrália ellen

K. Zs.K. Zs.
2026.09.25. 14:22
Nestory Irankunda így örült a brazilok ellen rúgott góljának (Fotó: Getty Images)
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Brazília felkészülés Ausztrália
Ausztrália a 95. percig vezetett Brazília ellen, de nem tudott nyerni: a két labdarúgó-válogatott pénteki, townsville-i felkészülési mérkőzése 1–1-es döntetlenre végződött.

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány jó néhány újoncot elvitt magával az ausztráliai, ázsiai minitúrára, de azért a pénteken kezdő brazil tizenegyben többségben voltak a jól ismert nevek: Hugo Souza – Douglas Santos, Vitor Reis, Marquinhos, Matheuzinho – Bruno Guimaraes, Danilo Santos – Vinícius Júnior, Raphinha, Estevao – Endrick.

A brazilok az első félidőben Estevao révén csak érvénytelenített gólig jutottak, a második játékrészben aztán jött egy „igazi” gól, méghozzá a házigazdáktól: a 68. percben a portugál Sporting CP 20 éves szélsője, Nestory Irankunda remekül végrehajtott szabadrúgásból lőtt a hálóba, kis híján eldöntve a mérkőzést (1–0).

Kis híján, hiszen a 95. percben csak-csak megérkezett a válasz: Raphinha szögletéből az Estevao helyére nem sokkal korábban becserélt Rayan befejelte az egyenlítő gólt (1–1). 

A két csapat szeptember 29-én Brisbane-ben újra megmérkőzik egymással, majd a brazilok Ázsia felé veszik az irányt, és október 3-án Kolkatában India ellen lépnek pályára.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, TOWNSVILLE
Ausztrália–Brazília 1–1 (Irankunda 68., ill. Rayan 90+5.)

 

Brazília felkészülés Ausztrália
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