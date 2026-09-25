Rayan a 95. percben mentette meg Brazíliát a vereségtől Ausztrália ellen

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány jó néhány újoncot elvitt magával az ausztráliai, ázsiai minitúrára, de azért a pénteken kezdő brazil tizenegyben többségben voltak a jól ismert nevek: Hugo Souza – Douglas Santos, Vitor Reis, Marquinhos, Matheuzinho – Bruno Guimaraes, Danilo Santos – Vinícius Júnior, Raphinha, Estevao – Endrick.



A brazilok az első félidőben Estevao révén csak érvénytelenített gólig jutottak, a második játékrészben aztán jött egy „igazi” gól, méghozzá a házigazdáktól: a 68. percben a portugál Sporting CP 20 éves szélsője, Nestory Irankunda remekül végrehajtott szabadrúgásból lőtt a hálóba, kis híján eldöntve a mérkőzést (1–0).



Kis híján, hiszen a 95. percben csak-csak megérkezett a válasz: Raphinha szögletéből az Estevao helyére nem sokkal korábban becserélt Rayan befejelte az egyenlítő gólt (1–1).



A két csapat szeptember 29-én Brisbane-ben újra megmérkőzik egymással, majd a brazilok Ázsia felé veszik az irányt, és október 3-án Kolkatában India ellen lépnek pályára.



FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, TOWNSVILLE

Ausztrália–Brazília 1–1 (Irankunda 68., ill. Rayan 90+5.)

🚨🇦🇺 Australia's Nestory Irankunda (20) with a great free-kick against Brazil! 🚀 pic.twitter.com/SbFDhSW0VL — EuroFoot (@eurofootcom) September 25, 2026