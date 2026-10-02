Felkészülés: ikszelt a Nyíregyháza; hatgólos meccsen legyőzte a Diósgyőrt a Kisvárda

A nagymihályi együttes az 55. percben előnyhöz jutott, a Szpari a 70. percben Alaxai Áron találatával egyenlített.

A Kisvárda 4–2-re legyőzte az NB II-es Diósgyőrt.

A Kisvárda az első félidőben kétgólos előnybe került, amelyet a DVTK a szünet után megfelezett, ám a hazaiak újabb két góllal eldöntötték a mérkőzést.

Az NB II-esek csatáján a Kecskemét három góllal legyőzte a BVSC-t, míg a szlovák első osztályú KFC Komárno az Ajkát verte meg.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Nyíregyháza Spartacus FC–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai) 1–1 (0–0)

Nyíregyháza: Dala (Borsos, 60.) – Jovanov (Ingolitsch, a szünetben), Zikovic, Katona L. (Alaxai, 60.), Benczenleitner (Kaczvinszki, 60.) – Hős (Antonov, 60.), Kovács M. (Máté, 60.), Toma (Vukk, 60.), Katona M. (Katona B., 60.) – Medved (Batoum, a szünetben), Kvasina (Regza, a szünetben). Vezetőedző: Bódog Tamás

Gólszerző: Alaxai (70.), ill. Sukisa (55.)

Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (NB II) 4–2

Kisvárda: 1. félidő: Papp Zs. – Nagy K., Lippai, Serbecic, Soltész D. – Melnik, Youga – Matanovics, Ch. Herc, Ésik Á. – Mesanovic. 2. félidő: Kovács M. – Osztrovka, Serbecic, Chlumecky, Körmendi – Mbock, Youga (Szőr) – Novothny, Bíró B., T. Balogun – Okoronkwo. Vezetőedző: Supka Attila

Diósgyőr: Gróf (Megyeri G., a szünetben) – Szekszárdi M. (Tóth B., 74.), Szatmári Cs. (Kecskés Á., 74.), Bárdos (Ádám L., 74.) – Révész M (Sáreczki, 66.), Gálfi (Vass L., a szünetben), Holdampf (Khier Bek, 83.), Bokros Sz. (Váradi S., 74.) – Galántai (Kiss L., 74.), Borvető (Nagy M., 66.), Medgyes Z. (Gombás, 66.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Matanovics (15.), Mesanovic (33.), Okoronkwo (75.), Chlumecky (89.), ill. Borvető (54. – 11-esből), Nagy M. (87.)

BVSC-Zugló (NB II)–Kecskeméti TE (NB II) 1–4 (1–2)

Szőnyi út

KTE: Ruisz (Szabados I.) – Szépe (Horváth A.), Szilágyi, Szűcs Sz. (Kotula) – Berki (Pálvölgyi), Haris (Eördögh), Kovács B. (Nyári P.), Göblyös (Bolgár) – Bolyki (Szabó B., a szünetben), Beke (Merényi) – Németh B. (Bányai P.).

G: Vinicius, ill. Bolyki (2), Bányai P., Merényi

KFC Komárno (szlovákiai I. osztály)–FC Ajka (NB II) 4–2 (2–1)

Komárom

Ajka: Simon B. (Gyurján, Németh H.) – Németh E., Bacsa B. (Kenderes), Tar (Mészáros), Kelemen (Koncz) – Szarka (Garamszegi-Géczy), Bocskay (Csizmadia Z.), Artner D. (Pintér F.), Szabó M. (Kopácsi) – Doncsecz (Mohos), Csóka D.

Ajkai gólszerző: Doncsecz, Mohos