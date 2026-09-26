Nemzeti Sportrádió

Az MTK támadója megsérült a szombati edzőmeccsen

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.26. 23:21
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Fotó: MTK Budapest
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MTK BVSC felkészülés
A BVSC 2–1-re legyőzte az MTK labdarúgócsapatát felkészülési mérkőzésen, ám Kerezsi Zalán megsérült.

Az MTK csapatából természetesen hiányoztak a különböző válogatottakba meghívott labdarúgók. A szombati mérkőzésen Dénes góljával került előnybe a hazai csapat, Bognár István egyenlített, de Bacsa megszerezte a BVSC győztes találatát.

Az MTK-ban bokasérülés miatt az 58. percben le kellett cserélni Kerezsi Zalánt, a klub honlapja még nem számolt be a sérülés súlyosságáról.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
BVSC–MTK 2–1 (2–1)
MTK: Fadgyas (Mácsik, 60.) – Varju (Bakó, 67.), Horváth D., Radic, Mikolay – Kata (Zeljkovic, a szünetben), Szuhodovszki – Hinora, Bognár I. (László K., 67.), Komáromi – Kerezsi (Zsóri, 58.).
Gólszerző: Dénes, Bacsa, ill. Bognár I.

 

MTK BVSC felkészülés
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