Az MTK támadója megsérült a szombati edzőmeccsen

Az MTK csapatából természetesen hiányoztak a különböző válogatottakba meghívott labdarúgók. A szombati mérkőzésen Dénes góljával került előnybe a hazai csapat, Bognár István egyenlített, de Bacsa megszerezte a BVSC győztes találatát.

Az MTK-ban bokasérülés miatt az 58. percben le kellett cserélni Kerezsi Zalánt, a klub honlapja még nem számolt be a sérülés súlyosságáról.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

BVSC–MTK 2–1 (2–1)

MTK: Fadgyas (Mácsik, 60.) – Varju (Bakó, 67.), Horváth D., Radic, Mikolay – Kata (Zeljkovic, a szünetben), Szuhodovszki – Hinora, Bognár I. (László K., 67.), Komáromi – Kerezsi (Zsóri, 58.).

Gólszerző: Dénes, Bacsa, ill. Bognár I.