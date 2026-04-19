Schäferék edzője támadások alatt, a szövetség kiáll mellette

2026.04.19. 14:24
Marie-Louise Eta (Fotó: Getty Images)
Union Berlin Schäfer András Marie-Louise Eta
A Német Labdarúgó-szövetség (DFB) elítéli azokat a megjegyzéseket, hozzászólásokat, amelyeket Marie-Louise Eta, a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin vezetőedzője, a Bundesliga történetének első női trénere kapott szombati bemutatkozását követően.

 

A 34 éves trénert a WfL Wolfsburgtól elszenvedett 2–1-es hazai vereséget követően rengetegen támadták a világhálón, több gyűlöletkeltő kommentet is kapott, amelyek közül néhányra a klub közvetlenül is reagált.

„Ezek a megjegyzések elfogadhatatlanok. Nem csupán egy személyt céloznak meg, hanem a sportunk központi értékeit is megkérdőjelezik: a tiszteletet, a tisztességet és az egyenlőséget” – nyilatkozta Celia Sasic, a DFB alelnöke.

Hozzátette, a szervezetnek megvan a maga eljárási procedúrája az ilyen esetekre, ha szükséges, akkor az ügyészségre is továbbítja azokat, mivel a szexista vagy diszkriminatív incidensekkel szemben zéró tolerancia van.

