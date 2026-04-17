Schäferék új edzője a nők futballban betöltött szerepéről: „jó lenne, ha ez a téma, ez a kérdés egyáltalán nem is létezne már”

Az elmúlt napokban hatalmas figyelemnek örvendhetett Marie-Louise Eta, az Union Berlin nemrég kinevezett vezetőedzője. A 34 éves szakember 2023-ban már azzal is történelmet írt, hogy az elitligákban első nőként pályaedzőként alkalmazták a berliniek, akiknél 2024-ben Nenad Bjelica eltiltása miatt három mérkőzésen irányította az első számú csapatot. Most megbízott edzőként bizonyíthat, első női szakemberként vezethet férfi Bundesliga-gárdát.

A Kicker tudósítása szerint a kedden megtartott sajtónyilvános edzésen körülbelül 30 újságíró jelent meg, a csütörtöki sajtótájékoztatóján pedig még több.

„Megértem az izgatottságot és azt, hogy ez a nyilvánosságban milyen nagy szerepet kap. Két és fél évvel ezelőtt is hasonló volt a helyzet” – emlékezett vissza Eta, majd gyorsan át is tért a szakmai kérdésekre.

„Számomra az a fontos, ami a mindennapokban zajlik, ami a pályán történik. A teljesítményről és a tartalomról kell szólnia. Azonnal elindult a munka, a fejem tele lett futballal.”

Amikor szombat este felhívták és közölték vele, hogy az idény végéig ideiglenesen a felnőtt csapatot fogja irányítani éppen U19-es csapata meccsére készült.

„Meglepődtem, de nagyon örültem a bizalomnak. Nem volt kérdés, hogy elvállalom-e” – mesélte a 34 éves szakember, aki különösebben bele sem gondolt, hogy ő a Bundesliga történetének első női vezetőedzője. A nők futballban betöltött szerepéről úgy fogalmazott: „jó lenne, ha ez a téma, ez a kérdés egyáltalán nem is létezne már. Csak a futballról kéne, hogy szóljon.”

A FIFA is gratulált Etának „Egy női vezetőedző kinevezése egy férficsapat élére előrelépést jelent sportágunk számára, és egyértelmű üzenetet közvetít a világ számos nőjének: ők is álmodhatnak arról, hogy a legmagasabb szinten edzőként dolgozzanak, mind a női, mind a férfi labdarúgásban” – írta Jill Ellis, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség futballigazgatója. (MTI)

A sok kellemetlen és felesleges gyűlölködő kommentet az interneten nem vette magára.

„Nincs időm arra, hogy ezekkel foglalkozzak. Csak a klubon belül jelezték felém. Ugyanakkor sok pozitív visszajelzés is érkezett - és ezeknek kéne túlsúlyban lenniük.”

Az első edzésen egy jól működő csapatot látott.

„Pozitív volt a hangulat, nyitottságot tapasztaltam a csapat részéről. Néhány dolgot kell majd kicsit finomhangolni, tiki-taka futballra egyelőre még nem kell számítani. Első sorban a stabilitást kell visszaállítsuk” – mondta a drezdai születésű edző, aki szombaton mutatkozhat be a Wolfsburg elleni hazai bajnokin.

Szombat, 15.30: Union Berlin–Wolfsburg