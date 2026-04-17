Schäferék új edzője a nők futballban betöltött szerepéről: „jó lenne, ha ez a téma, ez a kérdés egyáltalán nem is létezne már”
Az elmúlt napokban hatalmas figyelemnek örvendhetett Marie-Louise Eta, az Union Berlin nemrég kinevezett vezetőedzője. A 34 éves szakember 2023-ban már azzal is történelmet írt, hogy az elitligákban első nőként pályaedzőként alkalmazták a berliniek, akiknél 2024-ben Nenad Bjelica eltiltása miatt három mérkőzésen irányította az első számú csapatot. Most megbízott edzőként bizonyíthat, első női szakemberként vezethet férfi Bundesliga-gárdát.
A Kicker tudósítása szerint a kedden megtartott sajtónyilvános edzésen körülbelül 30 újságíró jelent meg, a csütörtöki sajtótájékoztatóján pedig még több.
„Megértem az izgatottságot és azt, hogy ez a nyilvánosságban milyen nagy szerepet kap. Két és fél évvel ezelőtt is hasonló volt a helyzet” – emlékezett vissza Eta, majd gyorsan át is tért a szakmai kérdésekre.
„Számomra az a fontos, ami a mindennapokban zajlik, ami a pályán történik. A teljesítményről és a tartalomról kell szólnia. Azonnal elindult a munka, a fejem tele lett futballal.”
Amikor szombat este felhívták és közölték vele, hogy az idény végéig ideiglenesen a felnőtt csapatot fogja irányítani éppen U19-es csapata meccsére készült.
„Meglepődtem, de nagyon örültem a bizalomnak. Nem volt kérdés, hogy elvállalom-e” – mesélte a 34 éves szakember, aki különösebben bele sem gondolt, hogy ő a Bundesliga történetének első női vezetőedzője. A nők futballban betöltött szerepéről úgy fogalmazott: „jó lenne, ha ez a téma, ez a kérdés egyáltalán nem is létezne már. Csak a futballról kéne, hogy szóljon.”
|A FIFA is gratulált Etának
|„Egy női vezetőedző kinevezése egy férficsapat élére előrelépést jelent sportágunk számára, és egyértelmű üzenetet közvetít a világ számos nőjének: ők is álmodhatnak arról, hogy a legmagasabb szinten edzőként dolgozzanak, mind a női, mind a férfi labdarúgásban” – írta Jill Ellis, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség futballigazgatója. (MTI)
A sok kellemetlen és felesleges gyűlölködő kommentet az interneten nem vette magára.
„Nincs időm arra, hogy ezekkel foglalkozzak. Csak a klubon belül jelezték felém. Ugyanakkor sok pozitív visszajelzés is érkezett - és ezeknek kéne túlsúlyban lenniük.”
Az első edzésen egy jól működő csapatot látott.
„Pozitív volt a hangulat, nyitottságot tapasztaltam a csapat részéről. Néhány dolgot kell majd kicsit finomhangolni, tiki-taka futballra egyelőre még nem kell számítani. Első sorban a stabilitást kell visszaállítsuk” – mondta a drezdai születésű edző, aki szombaton mutatkozhat be a Wolfsburg elleni hazai bajnokin.
NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ
Szombat, 15.30: Union Berlin–Wolfsburg
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|29
|24
|4
|1
|105–27
|+78
|76
|2. Borussia Dortmund
|29
|19
|7
|3
|60–29
|+31
|64
|3. Stuttgart
|29
|17
|5
|7
|60–38
|+22
|56
|4. RB Leipzig
|29
|17
|5
|7
|56–36
|+20
|56
|5. Bayer Leverkusen
|29
|15
|7
|7
|59–39
|+20
|52
|6. Hoffenheim
|29
|15
|6
|8
|57–43
|+14
|51
|7. Eintracht Frankfurt
|29
|11
|9
|9
|54–54
|0
|42
|8. Freiburg
|29
|11
|7
|11
|42–47
|–5
|40
|9. Mainz
|29
|8
|9
|12
|35–44
|–9
|33
|10. Augsburg
|29
|9
|6
|14
|36–53
|–17
|33
|11. Union Berlin
|29
|8
|8
|13
|33–50
|–17
|32
|12. Hamburg
|29
|7
|10
|12
|32–45
|–13
|31
|13. 1. FC Köln
|29
|7
|9
|13
|43–50
|–7
|30
|14. Mönchengladbach
|29
|7
|9
|13
|35–49
|–14
|30
|15. Werder Bremen
|29
|7
|7
|15
|32–52
|–20
|28
|16. St. Pauli
|29
|6
|7
|16
|25–50
|–25
|25
|17. Wolfsburg
|29
|5
|6
|18
|39–65
|–26
|21
|18. Heidenheim
|29
|4
|7
|18
|32–64
|–32
|19