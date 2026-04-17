Schäferék új edzője a nők futballban betöltött szerepéről: „jó lenne, ha ez a téma, ez a kérdés egyáltalán nem is létezne már”

2026.04.17. 12:43
Union Berlin Bundesliga Marie-Louise Eta
A 34 éves Marie-Louise Etát április 12-én nevezték ki az Union Berlin megbízott vezetőedzőjének: ezzel ő lett az első nő a történelemben, aki férfi Bundesliga-csapatot vezet. Első sajtótájékoztatóján főként a szakmáról beszélt, de kitért a gyűlölködő hozzászólásokra, illetve a futballban betöltött fontos szerepére is – írja a Kicker.

Az elmúlt napokban hatalmas figyelemnek örvendhetett Marie-Louise Eta, az Union Berlin nemrég kinevezett vezetőedzője. A 34 éves szakember 2023-ban már azzal is történelmet írt, hogy az elitligákban első nőként pályaedzőként alkalmazták a berliniek, akiknél 2024-ben Nenad Bjelica eltiltása miatt három mérkőzésen irányította az első számú csapatot. Most megbízott edzőként bizonyíthat, első női szakemberként vezethet férfi Bundesliga-gárdát.

A Kicker tudósítása szerint a kedden megtartott sajtónyilvános edzésen körülbelül 30 újságíró jelent meg, a csütörtöki sajtótájékoztatóján pedig még több.

„Megértem az izgatottságot és azt, hogy ez a nyilvánosságban milyen nagy szerepet kap. Két és fél évvel ezelőtt is hasonló volt a helyzet” – emlékezett vissza Eta, majd gyorsan át is tért a szakmai kérdésekre.

„Számomra az a fontos, ami a mindennapokban zajlik, ami a pályán történik. A teljesítményről és a tartalomról kell szólnia. Azonnal elindult a munka, a fejem tele lett futballal.”

Amikor szombat este felhívták és közölték vele, hogy az idény végéig ideiglenesen a felnőtt csapatot fogja irányítani éppen U19-es csapata meccsére készült. 

„Meglepődtem, de nagyon örültem a bizalomnak. Nem volt kérdés, hogy elvállalom-e” – mesélte a 34 éves szakember, aki különösebben bele sem gondolt, hogy ő a Bundesliga történetének első női vezetőedzője. A nők futballban betöltött szerepéről úgy fogalmazott: „jó lenne, ha ez a téma, ez a kérdés egyáltalán nem is létezne már. Csak a futballról kéne, hogy szóljon.”

A FIFA is gratulált Etának
„Egy női vezetőedző kinevezése egy férficsapat élére előrelépést jelent sportágunk számára, és egyértelmű üzenetet közvetít a világ számos nőjének: ők is álmodhatnak arról, hogy a legmagasabb szinten edzőként dolgozzanak, mind a női, mind a férfi labdarúgásban” – írta Jill Ellis, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség futballigazgatója. (MTI)

A sok kellemetlen és felesleges gyűlölködő kommentet az interneten nem vette magára.

 „Nincs időm arra, hogy ezekkel foglalkozzak. Csak a klubon belül jelezték felém. Ugyanakkor sok pozitív visszajelzés is érkezett - és ezeknek kéne túlsúlyban lenniük.”

Az első edzésen egy jól működő csapatot látott.

 „Pozitív volt a hangulat, nyitottságot tapasztaltam a csapat részéről. Néhány dolgot kell majd kicsit finomhangolni, tiki-taka futballra egyelőre még nem kell számítani. Első sorban a stabilitást kell visszaállítsuk” – mondta a drezdai születésű edző, aki szombaton mutatkozhat be a Wolfsburg elleni hazai bajnokin.

NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ 
Szombat, 15.30: Union Berlin–Wolfsburg

A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München292441105–27+78 76 
2. Borussia Dortmund29197360–29+31 64 
3. Stuttgart29175760–38+22 56 
4. RB Leipzig29175756–36+20 56 
5. Bayer Leverkusen29157759–39+20 52 
6. Hoffenheim29156857–43+14 51 
7. Eintracht Frankfurt29119954–5442 
8. Freiburg291171142–47–5 40 
9. Mainz29891235–44–9 33 
10. Augsburg29961436–53–17 33 
11. Union Berlin29881333–50–17 32 
12. Hamburg297101232–45–13 31 
13. 1. FC Köln29791343–50–7 30 
14. Mönchengladbach29791335–49–14 30 
15. Werder Bremen29771532–52–20 28 
16. St. Pauli29671625–50–25 25 
17. Wolfsburg29561839–65–26 21 
18. Heidenheim29471832–64–32 19 

 

 

