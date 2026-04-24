Cserekapusként számítanak Gulácsi Péterre Lipcsében
Az utóbbi kilenc találkozón Maarten Vandevoordt védett, és jó teljesítményt nyújtott, ráadásul a klub hosszú távon számol vele. A tapasztalatszerzést szem előtt tartva az idény hátralévő részében a 24 éves belga lesz a kezdőkapus.
„Gulácsi Péter a héten már három teljes értékű edzést végzett, beszéltem vele, egyetért azzal, hogy Maarten Vandevoordt jó formában van és elkapta a fonalat – idézte Ole Werner vezetőedzőt a klub hivatalos honlapja. – Ő is motivált, de elég rutinos ahhoz, hogy megértse a helyzetet. Régóta nem védett, Maarten Vandevoordttal pedig jól megy a csapatnak, stabil a védelem, így ő marad a kapuban.”
Ami a védelmet illeti, Willi Orbán az előző fordulóban izomsérülés miatt kihagyta a Frankfurt elleni összecsapást, és a Kicker szerint egyelőre kérdés, pénteken játszhat-e. A berlinieknél Schäfer András elméletileg kezdhetne, ám legutóbb a Wolfsburg ellen csak csereként számolt vele Marie-Louise Eta. Az együttes élére az idény végéig kinevezett 34 éves hölgy elsősorban azzal vált ismertté, hogy ő az elit ligák történetének első női vezetőedzője. A bemutatkozása nem alakult jól, a csapat hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget a Wolfsburgtól, és továbbra sem biztos a bennmaradása. Nemrégiben a játékosként három bajnoki címet, BEK-et és Eb-t, edzőként pedig a Bayernnel és a Wolfsburggal is Bundesligát nyerő Felix Magath kritizálta az alkalmazását. A 72 éves szakember szerint nem Marie-Louise Eta neme a probléma, hanem az, hogy az U19-es futballból érkezve nincs vezetőedzői tapasztalata a Bundesligában.
„Mindenkinek szíve joga, hogy elmondja a véleményét, de nem én vagyok a fontos, hanem a bennmaradáshoz szükséges pontok megszerzése – idézte a berliniek edzőjét a Kicker. – Az RB Leipzig jó formában van. Sokat beszéltünk arról a napokban, hogyan lephetjük meg ellenfelünket, remélem, pénteken sikerül megvalósítani. Tudjuk, mennyire fontos nekünk a pontszerzés, ám voltunk már ennél rosszabb helyzetben is. Egyelőre hét csapat áll mögöttünk a tabellán, de tisztában vagyunk a helyzet súlyával, remélem, jobb lesz a helyzetkihasználásunk, mint legutóbb a Wolfsburg ellen.”
NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ
20.30: RB Leipzig–Union Berlin (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|30
|25
|4
|1
|109–29
|+80
|79
|2. Borussia Dortmund
|30
|19
|7
|4
|61–31
|+30
|64
|3. RB Leipzig
|30
|18
|5
|7
|59–37
|+22
|59
|4. Stuttgart
|30
|17
|5
|8
|62–42
|+20
|56
|5. Hoffenheim
|30
|16
|6
|8
|59–44
|+15
|54
|6. Bayer Leverkusen
|30
|15
|7
|8
|60–41
|+19
|52
|7. Freiburg
|30
|12
|7
|11
|44–48
|–4
|43
|8. Eintracht Frankfurt
|30
|11
|9
|10
|55–57
|–2
|42
|9. Augsburg
|30
|10
|6
|14
|38–54
|–16
|36
|10. Mainz
|30
|8
|10
|12
|36–45
|–9
|34
|11. Union Berlin
|30
|8
|8
|14
|34–52
|–18
|32
|12. 1. FC Köln
|30
|7
|10
|13
|44–51
|–7
|31
|13. Mönchengladbach
|30
|7
|10
|13
|36–50
|–14
|31
|14. Hamburg
|30
|7
|10
|13
|33–48
|–15
|31
|15. Werder Bremen
|30
|8
|7
|15
|35–53
|–18
|31
|16. St. Pauli
|30
|6
|8
|16
|26–51
|–25
|26
|17. Wolfsburg
|30
|6
|6
|18
|41–66
|–25
|24
|18. Heidenheim
|30
|4
|7
|19
|33–66
|–33
|19