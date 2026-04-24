Cserekapusként számítanak Gulácsi Péterre Lipcsében

Az utóbbi kilenc találkozón Maarten Vandevoordt védett, és jó teljesítményt nyújtott, ráadásul a klub hosszú távon számol vele. A tapasztalatszerzést szem előtt tartva az idény hátralévő részében a 24 éves belga lesz a kezdőkapus.

„Gulácsi Péter a héten már három teljes értékű edzést végzett, beszéltem vele, egyetért azzal, hogy Maarten Vandevoordt jó formában van és elkapta a fonalat – idézte Ole Werner vezetőedzőt a klub hivatalos honlapja. – Ő is motivált, de elég rutinos ahhoz, hogy megértse a helyzetet. Régóta nem védett, Maarten Vandevoordttal pedig jól megy a csapatnak, stabil a védelem, így ő marad a kapuban.”



Ami a védelmet illeti, Willi Orbán az előző fordulóban izomsérülés miatt kihagyta a Frankfurt elleni összecsapást, és a Kicker szerint egyelőre kérdés, pénteken játszhat-e. A berlinieknél Schäfer András elméletileg kezdhetne, ám legutóbb a Wolfsburg ellen csak csereként számolt vele Marie-Louise Eta. Az együttes élére az idény végéig kinevezett 34 éves hölgy elsősorban azzal vált ismertté, hogy ő az elit ligák történetének első női vezetőedzője. A bemutatkozása nem alakult jól, a csapat hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget a Wolfsburgtól, és továbbra sem biztos a bennmaradása. Nemrégiben a játékosként három bajnoki címet, BEK-et és Eb-t, edzőként pedig a Bayernnel és a Wolfsburggal is Bundesligát nyerő Felix Magath kritizálta az alkalmazását. A 72 éves szakember szerint nem Marie-Louise Eta neme a probléma, hanem az, hogy az U19-es futballból érkezve nincs vezetőedzői tapasztalata a Bundesligában.

„Mindenkinek szíve joga, hogy elmondja a véleményét, de nem én vagyok a fontos, hanem a bennmaradáshoz szükséges pontok megszerzése – idézte a berliniek edzőjét a Kicker. – Az RB Leipzig jó formában van. Sokat beszéltünk arról a napokban, hogyan lephetjük meg ellenfelünket, remélem, pénteken sikerül megvalósítani. Tudjuk, mennyire fontos nekünk a pontszerzés, ám voltunk már ennél rosszabb helyzetben is. Egyelőre hét csapat áll mögöttünk a tabellán, de tisztában vagyunk a helyzet súlyával, remélem, jobb lesz a helyzetkihasználásunk, mint legutóbb a Wolfsburg ellen.”

NÉMET BUNDESLIGA

31. FORDULÓ

20.30: RB Leipzig–Union Berlin (Tv: Arena4)