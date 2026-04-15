Bundesliga: nagyobb lett a bajnoknak járó tál

A liga tájékoztatása szerint a módosításnak köszönhetően a következő harminc évre elegendő hely lesz a tálon, amelyre 1903 óta mindig felvésik az aktuális bajnok nevét. A trófea most több mint 11 kilós és 56 centiméter az átmérője.

A listavezető bajorok már vasárnap, a Stuttgart ellen biztossá tehetik címvédésüket. A Bayern öt fordulóval a zárás előtt 12 ponttal és 47-tel jobb gólkülönbséggel vezet a második helyen álló Borussia Dortmund előtt.