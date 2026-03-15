Rangadót bukott el az RB Leipzig; az Union Berlin a hajrában harcolta ki a győzelmet

Öt perc után vezetett a Mainz, Phillipp Mwene beadásából Paul Nebel fejelt a léc alá. Gyorsan egyenlíthetett volna a Werder, ám Leonardo Bittencourt fejese után a labda a lécen csattant. A második félidő elején is korán betalált a vendégcsapat, Sheraldo Becker centerezése után a becsúszó Bittencourtról I Dzse Szongra pattant a labda, róla pedig a kapuba. A brémaiak a második kapott gólt követően végképp nem tudtak veszélyesek lenni, így két győzelem után ezúttal kikaptak, míg a Mainz öt nyeretlen tétmeccs után győzött újra. 0–2

A Werder Bremen elleni piros lapja miatt kétmeccses eltiltást kapott Schäfer András, aki így nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére Freiburgban. Nem játszott túl izgalmas meccset az Union Berlin a vendéglátójával, és sokáig úgy tűnt, érintetlenek maradnak a kapuk, aztán a ráadásban megszerezték a győztes gólt a fővárosiak. Dzsong Vu Jong a jobbösszekötő helyén 14 méterről lőtt a jobb alsóba – talán Noah Atubolu védhette volna. 0–1

Willi Orbánnal a kezdőben, a sérült Gulácsi Péter nélkül lépett pályára az RB Lepzig Stuttgartban, és a mérkőzés a BL-indulás szempontjából is fontos volt, hiszen a negyedik helyen álló VfB-nek ugyanannyi pontja volt a meccs előtt, mint a mögötte álló lipcsei csapatnak. Az első félidőben kicsit közelebb állt a vezetés megszerzéséhez a vendégcsapat, a szünet után pedig kapufáig is eljutott – Nicolas Seiwald fejese után Alexander Nübel tolta rá a labdát.

Két perccel később pedig előnybe kerültek a hazaiak, a Gulácsit helyettesítő Maarten Vandevoordt odapasszolta a labdát Chris Führichnek, aki továbbtette Deniz Undavnak, a 29 éves csatár pedig a bal alsóba passzolt, így már a 21. gólját szerezte az idényben. Nyomott a lipcsei csapat, a hajrában aztán Willi Orbán egyenlíthetett volna, ám a fejesével csak a kapufát találta el. 1–0

NÉMET BUNDESLIGA

26. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Werder Bremen–Mainz 0–2 (Nebel 5., I Dzse Szong 52.)

Freiburg–Union Berlin 0–1 (Dzsong Vu Jong 90+2.)

VfB Stuttgart–RB Leipzig 1–0 (Undav 56.)

Szombaton játszották

Borussia Dortmund–Augsburg 2–0 (Adeyemi 13., Reggiani 59.)

Eintracht Frankfurt–Heidenheim 1–0 (Kalimuendo 53.)

Kiállítva: Koch (73., Frankfurt)

Hoffenheim–Wolfsburg 1–1 (Prömel 83., ill. Kulierakisz 64.)

Bayer Leverkusen–Bayern München 1–1 (A. García 6., ill. L. Díaz 69.)

Kiállítva: N. Jackson (42., Bayern), L. Díaz (84., Bayern)

Hamburg–1. FC Köln 1–1 (Vieira 39., ill. El Mala 45.)

Pénteken játszották

Mönchengladbach–St. Pauli 2–0 (Stöger 37., Honorat 62.)