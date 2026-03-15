Rangadót bukott el az RB Leipzig; az Union Berlin a hajrában harcolta ki a győzelmet
Öt perc után vezetett a Mainz, Phillipp Mwene beadásából Paul Nebel fejelt a léc alá. Gyorsan egyenlíthetett volna a Werder, ám Leonardo Bittencourt fejese után a labda a lécen csattant. A második félidő elején is korán betalált a vendégcsapat, Sheraldo Becker centerezése után a becsúszó Bittencourtról I Dzse Szongra pattant a labda, róla pedig a kapuba. A brémaiak a második kapott gólt követően végképp nem tudtak veszélyesek lenni, így két győzelem után ezúttal kikaptak, míg a Mainz öt nyeretlen tétmeccs után győzött újra. 0–2
A Werder Bremen elleni piros lapja miatt kétmeccses eltiltást kapott Schäfer András, aki így nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére Freiburgban. Nem játszott túl izgalmas meccset az Union Berlin a vendéglátójával, és sokáig úgy tűnt, érintetlenek maradnak a kapuk, aztán a ráadásban megszerezték a győztes gólt a fővárosiak. Dzsong Vu Jong a jobbösszekötő helyén 14 méterről lőtt a jobb alsóba – talán Noah Atubolu védhette volna. 0–1
Willi Orbánnal a kezdőben, a sérült Gulácsi Péter nélkül lépett pályára az RB Lepzig Stuttgartban, és a mérkőzés a BL-indulás szempontjából is fontos volt, hiszen a negyedik helyen álló VfB-nek ugyanannyi pontja volt a meccs előtt, mint a mögötte álló lipcsei csapatnak. Az első félidőben kicsit közelebb állt a vezetés megszerzéséhez a vendégcsapat, a szünet után pedig kapufáig is eljutott – Nicolas Seiwald fejese után Alexander Nübel tolta rá a labdát.
Két perccel később pedig előnybe kerültek a hazaiak, a Gulácsit helyettesítő Maarten Vandevoordt odapasszolta a labdát Chris Führichnek, aki továbbtette Deniz Undavnak, a 29 éves csatár pedig a bal alsóba passzolt, így már a 21. gólját szerezte az idényben. Nyomott a lipcsei csapat, a hajrában aztán Willi Orbán egyenlíthetett volna, ám a fejesével csak a kapufát találta el. 1–0
NÉMET BUNDESLIGA
26. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Werder Bremen–Mainz 0–2 (Nebel 5., I Dzse Szong 52.)
Freiburg–Union Berlin 0–1 (Dzsong Vu Jong 90+2.)
VfB Stuttgart–RB Leipzig 1–0 (Undav 56.)
Szombaton játszották
Borussia Dortmund–Augsburg 2–0 (Adeyemi 13., Reggiani 59.)
Eintracht Frankfurt–Heidenheim 1–0 (Kalimuendo 53.)
Kiállítva: Koch (73., Frankfurt)
Hoffenheim–Wolfsburg 1–1 (Prömel 83., ill. Kulierakisz 64.)
Bayer Leverkusen–Bayern München 1–1 (A. García 6., ill. L. Díaz 69.)
Kiállítva: N. Jackson (42., Bayern), L. Díaz (84., Bayern)
Hamburg–1. FC Köln 1–1 (Vieira 39., ill. El Mala 45.)
Pénteken játszották
Mönchengladbach–St. Pauli 2–0 (Stöger 37., Honorat 62.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|26
|21
|4
|1
|93–25
|+68
|67
|2. Borussia Dortmund
|26
|17
|7
|2
|55–26
|+29
|58
|3. Hoffenheim
|26
|15
|5
|6
|54–34
|+20
|50
|4. Stuttgart
|26
|15
|5
|6
|51–34
|+17
|50
|5. RB Leipzig
|26
|14
|5
|7
|48–35
|+13
|47
|6. Bayer Leverkusen
|26
|13
|6
|7
|49–33
|+16
|45
|7. Eintracht Frankfurt
|26
|10
|8
|8
|49–49
|0
|38
|8. Freiburg
|26
|9
|7
|10
|37–43
|–6
|34
|9. Union Berlin
|26
|8
|7
|11
|31–42
|–11
|31
|10. Augsburg
|26
|9
|4
|13
|31–45
|–14
|31
|11. Hamburg
|26
|7
|9
|10
|29–37
|–8
|30
|12. Mönchengladbach
|26
|7
|7
|12
|30–43
|–13
|28
|13. Mainz
|26
|6
|9
|11
|31–41
|–10
|27
|14. 1. FC Köln
|26
|6
|7
|13
|35–44
|–9
|25
|15. Werder Bremen
|26
|6
|7
|13
|29–47
|–18
|25
|16. St. Pauli
|26
|6
|6
|14
|23–42
|–19
|24
|17. Wolfsburg
|26
|5
|6
|15
|35–56
|–21
|21
|18. Heidenheim
|26
|3
|5
|18
|24–58
|–34
|14