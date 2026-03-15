Rangadót bukott el az RB Leipzig; az Union Berlin a hajrában harcolta ki a győzelmet

VARGA BALÁZS
2026.03.15. 21:45
Willi Orbán (felül) és társai alulmaradtak Stuttgartban (Fotó: Getty Images)
Union Berlin Werder Bremen RB Leipzig VfB Stuttgart Bundesliga Mainz Freiburg
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 26. fordulójának vasárnapi játéknapján a Mainz 2–0-ra nyert a Werder Bremen otthonában, míg az Union Berlin 1–0-ra győzött Freiburgban, az RB Leipzig pedig 1–0-ra kapott Stuttgartban.

Öt perc után vezetett a Mainz, Phillipp Mwene beadásából Paul Nebel fejelt a léc alá. Gyorsan egyenlíthetett volna a Werder, ám Leonardo Bittencourt fejese után a labda a lécen csattant. A második félidő elején is korán betalált a vendégcsapat, Sheraldo Becker centerezése után a becsúszó Bittencourtról I Dzse Szongra pattant a labda, róla pedig a kapuba. A brémaiak a második kapott gólt követően végképp nem tudtak veszélyesek lenni, így két győzelem után ezúttal kikaptak, míg a Mainz öt nyeretlen tétmeccs után győzött újra. 0–2

A Werder Bremen elleni piros lapja miatt kétmeccses eltiltást kapott Schäfer András, aki így nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére Freiburgban. Nem játszott túl izgalmas meccset az Union Berlin a vendéglátójával, és sokáig úgy tűnt, érintetlenek maradnak a kapuk, aztán a ráadásban megszerezték a győztes gólt a fővárosiak. Dzsong Vu Jong a jobbösszekötő helyén 14 méterről lőtt a jobb alsóba – talán Noah Atubolu védhette volna. 0–1

Willi Orbánnal a kezdőben, a sérült Gulácsi Péter nélkül lépett pályára az RB Lepzig Stuttgartban, és a mérkőzés a BL-indulás szempontjából is fontos volt, hiszen a negyedik helyen álló VfB-nek ugyanannyi pontja volt a meccs előtt, mint a mögötte álló lipcsei csapatnak. Az első félidőben kicsit közelebb állt a vezetés megszerzéséhez a vendégcsapat, a szünet után pedig kapufáig is eljutott – Nicolas Seiwald fejese után Alexander Nübel tolta rá a labdát.

Két perccel később pedig előnybe kerültek a hazaiak, a Gulácsit helyettesítő Maarten Vandevoordt odapasszolta a labdát Chris Führichnek, aki továbbtette Deniz Undavnak, a 29 éves csatár pedig a bal alsóba passzolt, így már a 21. gólját szerezte az idényben. Nyomott a lipcsei csapat, a hajrában aztán Willi Orbán egyenlíthetett volna, ám a fejesével csak a kapufát találta el. 1–0

NÉMET BUNDESLIGA
26. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Werder Bremen–Mainz 0–2 (Nebel 5., I Dzse Szong 52.)
Freiburg–Union Berlin 0–1 (Dzsong Vu Jong 90+2.)
VfB Stuttgart–RB Leipzig 1–0 (Undav 56.)

Szombaton játszották
Borussia Dortmund–Augsburg 2–0 (Adeyemi 13., Reggiani 59.)
Eintracht Frankfurt–Heidenheim 1–0 (Kalimuendo 53.)
Kiállítva: Koch (73., Frankfurt)
Hoffenheim–Wolfsburg 1–1 (Prömel 83., ill. Kulierakisz 64.)
Bayer Leverkusen–Bayern München 1–1 (A. García 6., ill. L. Díaz 69.)
Kiállítva: N. Jackson (42., Bayern), L. Díaz (84., Bayern)
Hamburg–1. FC Köln 1–1 (Vieira 39., ill. El Mala 45.)
Pénteken játszották
Mönchengladbach–St. Pauli 2–0 (Stöger 37., Honorat 62.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München26214193–25+6867
  2. Borussia Dortmund26177255–26+2958
  3. Hoffenheim26155654–34+2050
  4. Stuttgart26155651–34+1750
  5. RB Leipzig26145748–35+1347
  6. Bayer Leverkusen26136749–33+1645
  7. Eintracht Frankfurt26108849–49038
  8. Freiburg26971037–43–634
  9. Union Berlin26871131–42–1131
10. Augsburg26941331–45–1431
11. Hamburg26791029–37–830
12. Mönchengladbach26771230–43–1328
13. Mainz26691131–41–1027
14. 1. FC Köln26671335–44–925
15. Werder Bremen26671329–47–1825
16. St. Pauli26661423–42–1924
17. Wolfsburg26561535–56–2121
18. Heidenheim26351824–58–3414

 

 

