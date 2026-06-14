Nemzeti Sportrádió

Vége, nyertek a skótok!

2026.06.14. 05:09
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foci vb 2026 vb 2026 Skócia Haiti
A világbajnokság C-csoportjának második mérkőzésén Skócia legyőzte Haitit John McGinn az első félidő 28. percében esett góljával.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-CSOPORT
HAITI–SKÓCIA 0–1 (0–1)
Foxborough, Boston Stadion. Vezeti: Musztafa Gorbal (algériai)
HAITI: Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson (Casimir, 61.), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (Fortuné, 86.) – Pierrot, Isidor (Joseph, 75.). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné. 
A kispadon: Pierre, Duverger (kapusok), Thermoncy, Lacroix, Metusala, Duverne, Paugain, Sainté, Simon, Pierre, Casimir, Etienne, Nazon, Joseph, Fortuné. 
SKÓCIA: Gunn – Hickey (Patterson, 75.), Hendry, Hanley, Robertson – Doak (Christie, 75.), McTominay, Ferguson, McGinn (Curtis, 82.) – Shankland (McLean, 82.), Adams (Dykes, 75.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke. 
A kispadon: Kelly, Gordon (kapusok), Tierney, Souttar, Hyam, Patterson, Ralston, McKenna, Fletcher, Christie, McLean, Curtis, Dykes, Stewart, Hirst. 
Gólszerző: McGinn (28.)

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A HAITI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Josue Duverger (Cosmos Koblenz – Németország), 12 Alexandre Pierre (Sochaux – Franciaország), 1 Johny Placide (Bastia – Franciaország)
Védők: 4 Ricardo Ade (LDU Quito – Ecuador), 2 Carlens Arcus (Angers – Franciaország), 5 Hannes Delcroix (Lugano – Svájc), 22 Jean-Kevin Duverne (Gent – Belgium), 8 Martin Experience (Nancy – Franciaország), 13 Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC – Egyesült Államok), 24 Wilguens Paugain (Zulte Waregem – Belgium), 3 Keeto Thermoncy (Young Boys – Svájc)
Középpályások: 10 Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 17 Danley Jean Jacques (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 14 Garven Metusala (Colorado Springs Switchbacks FC – Egyesült Államok), 26 Woodensky Pierre (Violette), 6 Carl Sainte (El Paso Locomotive FC – Egyesült Államok), 25 Dominique Simon (Tatran Presov – Szlovákia)
Támadók: 21 Josue Casimir (Auxerre – Franciaország), 11 Louicius Deedson (FC Dallas – Egyesült Államok), 7 Derrick Etienne Jr. (Toronto FC – Kanada), 19 Yassin Fortune (Vizela – Portugália), 18 Wilson Isidor (Sunderland – Anglia), 16 Lenny Joseph (Ferencvárosi TC), 9 Duckens Nazon (Eszteglal – Irán), 20 Frantzdy Pierrot (Rizespor – Törökország), 15 Ruben Providence (Almere City – Hollandia)
Szövetségi kapitány: Sébastien Migné (francia)

A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 21 Craig Gordon (Hearts), 1 Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), 12 Liam Kelly (Rangers FC)
Védők: 5 Grant Hanley (Hibernian), 13 Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), 2 Aaron Hickey (Brentford – Anglia), 16 Dom Hyam (Wrexham – Wales), 26 Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), 22 Nathan Patterson (Everton – Anglia), 24 Anthony Ralston (Celtic FC), 3 Andy Robertson (Liverpool FC – Anglia), 15 John Souttar (Rangers FC), 6 Kieran Tierney (Celtic FC)
Középpályások: 11 Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), 25 Findlay Curtis (Kilmarnock), 19 Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), 8 Tyler Fletcher (Manchester United – Anglia), 7 John McGinn (Aston Villa – Anglia), 23 Kenny McLean (Norwich City – Anglia), 4 Scott McTominay (Napoli – Olaszország)
Támadók: 10 Ché Adams (Torino – Olaszország), 9 Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), 17 Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth – Anglia), 18 George Hirst (Ipswich Town – Anglia), 20 Lawrence Shankland (Hearts), 14 Ross Stewart (Southampton – Anglia)
Szövetségi kapitány: Steve Clarke

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