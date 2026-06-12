Nemzeti Sportrádió

Kiütötte a DEAC-ot az ötödik meccsen, a Veszprém a bronzérmes a futsal NB I-ben

2026.06.12. 21:06
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Ezt a csatát a kék mezes Veszprém nyerte (Fotó: deac.hu, archív)
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A tavalyi bajnok Veszprém hazai pályán 7–1-re legyőzte pénteken a DEAC-ot, ezzel 3–2-re megnyerte a férfi futsal NB I bronzpárharcát.

Marko Peric együttese az alapszakasz megnyerése után már nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, így a Veszprém nélkül rendezték a finálét, amelyben hétfőn az Újpest diadalmaskodott a Nyíregyháza ellen. A veszprémiek győzelemmel kezdték a DEAC elleni bronzcsatát, a második és a harmadik mérkőzésen viszont a hajdúságiak bizonyultak jobbnak. Hétfőn a 3–1-es sikerével kiegyenlítette a párharcot a Veszprém, ezzel kiharcolta a mindent eldöntő ötödik összecsapást.

A pénteki idényzáró mérkőzés első félidejében kiélezett volt a küzdelem, a szünetre 2–1-es hazai vezetéssel vonultak a csapatok. A második játékrészben viszont ellépett a vendéglátó, és végül 7–1-es sikert aratott, így hazai pályán vehette át a bronzérmet.

Korábban a 2020–2021-es évadban, illetve a következő évben is ez a két csapat versengett a bajnoki bronzéremért, 2021-ben a Veszprém, 2022-ben a DEAC játékosainak nyakába került a medál. A bakonyiak ezen felül 2019-ben és 2023-ban is bronzérmesek voltak, majd tavaly bajnokságot nyertek.

FÉRFI FUTSAL NB I
A 3. HELYÉRT, 5. MÉRKŐZÉS
Veszprém–DEAC 7–1 (2–1)
Gólszerző: Szabó J. (12. – öngól), Lipl (16., 22.), Hadházi (23.), Dorogi (24.), Molnár D. (37.), Spandler M. (37.), ill. Tóth A. (19.)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–2 a Veszprém javára

 

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