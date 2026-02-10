Hazahozta saját nevelésű játékosát az ETO Németországból – hivatalos

Szép Márton 2029-ig írt alá az ETO-nál – közölte honlapján a győri klub, ezzel beigazolódott a Nemzeti Sport korábbi értesülése, lapunk ugyanis már pénteken megírta, hogy a 18 éves futballista visszatér a zöld-fehérekhez, miközben több magyar együttes és egy cseh csapat is kereste.

„Nagyon boldog vagyok – nyilatkozta régi-új klubja honlapjának Szép Márton. – Ugyan van rengeteg új arc, de fel-fel bukkannak a folyosón ismerősök is, és tényleg olyan, mintha hazajöttem volna. Jó érzések vannak bennem. Tegnap sikerült az öltözői levegőt is kicsit magamba szívni. Még nem edzettem a többiekkel, de alig várom. Az első benyomások nagyon pozitívak a közeggel és a csapattal kapcsolatban is. Biztos vagyok benne, hogy a beilleszkedéssel sem lesz gond.”

A támadó karrierje Csornán kezdődött, majd 2016-ban csatlakozott a győri utánpótláshoz. 2022-ben a Fehérvár FC-hez szerződött, a következő nyáron pedig a Bayer Leverkusenhez került. A német együttesben főként az U17-es és az U19-es korosztályban képviseltette magát, e két csapat különböző versenysorozataiban három idény alatt összesen 59 mérkőzésen lépett pályára, és szerzett 10 gólt. Emellett több alkalommal is edzhetett a Xabi Alonso vezette felnőttcsapattal.

„Az első edzés Xabi Alonsóval nagyon nagy élmény volt, ott tudatosult bennem, hogy »váó, ez menő« – utalt vissza németországi időszakára a fiatal labdarúgó. – Természetesen a keret is olyan játékosokból állt, hogy ott nem volt mese, menni kellett minden labdáért és feltűnő momentumért. Ezenkívül nagyon markáns, jó emlékem egy korosztályos kupameccs, ahol az utolsó percben lőttem győztes gólt. Az szintén meghatározó pillanata és élménye a leverkuseni karrieremnek.”

A 14 mezszámot megkapó játékos felnőttmérkőzésen még nem jutott szóhoz, a bemutatkozásra viszont már csütörtökön sor kerülhet, amikor az ETO a futballista másik volt klubját, az NB II-es Videoton FC Fehérvárt fogadja 18 órától.

„Alig várom, hogy a stadionban bemutatkozzak a szurkolóink előtt. Ez még nem adatott meg, így ez az első, amit szeretnék átélni. Aztán egyre stabilabb játékpercekhez jutni és egyre komolyabb szerepet betölteni a csapatban” – mondta Szép.