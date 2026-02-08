Kane-dupla, Díaz-tripla: kiütötte a Bayern a Hoffenheimet

Az Allianz Arénában húsz perc kellett ahhoz, hogy a Bayern München feltörje a Hoffenheim védelmét. Ráadásul emberhátrányba is kerültek a látogatók, a tizenegyest érően szabálytalankodó Kevin Akpogumát ugyanis kiállította a játékvezető. A büntetőt Harry Kane annak rendje s módja szerint belőtte, és a következőt sem hibázta el, amellyel újra előnybe került a rekordbajnok, Andrej Kramaric ugyanis a 35. percben még egyenlíteni tudott.

Kane az első félidő hosszabbításában még gólpasszt is adott Luis Díaznak, így negyvenhét perc után kétgólos fórba kerültek a vendéglátók. Ezzel el is kezdődött a kolumbiai szélső show-műsora, másodszor, a 62. percben Michael Olise passzából talált be, majd a rendes játékidő letelte előtt átszlalomozott a védőkön, és hatalmas bombával tette kiütésessé csapata győzelmét. 5–1

NÉMET BUNDESLIGA

21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Bayern München–Hoffenheim 5–1 (Kane 20., 45. – mindkettőt 11-esből, Luis Díaz 45+2., 62., 89., ill. Kramaric 35.)

1. FC Köln–RB Leipzig 1–2 (Thielmann 51., ill. Baumgartner 29., 56.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombaton játszották

Freiburg–Werder Bremen 1–0 (Beste 13.)

Kiállítva: Manzambi (52., Freiburg)

Heidenheim–Hamburg 0–2 (Königsdörffer 45+3., Philippe 78.)

Mainz–Augsburg 2–0 (N. Amiri 8., 79. – mindkettőt 11-esből)

St. Pauli–VfB Stuttgart 2–1 (Szaliakasz 35., D. Sinani 55. – 11-esből, ill. Leweling 90.)

Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–2 (Kulierakisz 52., ill. Brandt 38., Guirassy 87.)

Mönchengladbach–Bayer Leverkusen 1–1 (Engelhardt 10., ill. Sander 44. – öngól)

Pénteken játszották

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (Querfeld 87. – 11-esből, ill. Brown 84.)

Kiállítva: O. Höjlund (86., Eintracht)