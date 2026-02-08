Kane-dupla, Díaz-tripla: kiütötte a Bayern a Hoffenheimet
Az Allianz Arénában húsz perc kellett ahhoz, hogy a Bayern München feltörje a Hoffenheim védelmét. Ráadásul emberhátrányba is kerültek a látogatók, a tizenegyest érően szabálytalankodó Kevin Akpogumát ugyanis kiállította a játékvezető. A büntetőt Harry Kane annak rendje s módja szerint belőtte, és a következőt sem hibázta el, amellyel újra előnybe került a rekordbajnok, Andrej Kramaric ugyanis a 35. percben még egyenlíteni tudott.
Kane az első félidő hosszabbításában még gólpasszt is adott Luis Díaznak, így negyvenhét perc után kétgólos fórba kerültek a vendéglátók. Ezzel el is kezdődött a kolumbiai szélső show-műsora, másodszor, a 62. percben Michael Olise passzából talált be, majd a rendes játékidő letelte előtt átszlalomozott a védőkön, és hatalmas bombával tette kiütésessé csapata győzelmét. 5–1
NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Bayern München–Hoffenheim 5–1 (Kane 20., 45. – mindkettőt 11-esből, Luis Díaz 45+2., 62., 89., ill. Kramaric 35.)
1. FC Köln–RB Leipzig 1–2 (Thielmann 51., ill. Baumgartner 29., 56.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játszották
Freiburg–Werder Bremen 1–0 (Beste 13.)
Kiállítva: Manzambi (52., Freiburg)
Heidenheim–Hamburg 0–2 (Königsdörffer 45+3., Philippe 78.)
Mainz–Augsburg 2–0 (N. Amiri 8., 79. – mindkettőt 11-esből)
St. Pauli–VfB Stuttgart 2–1 (Szaliakasz 35., D. Sinani 55. – 11-esből, ill. Leweling 90.)
Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–2 (Kulierakisz 52., ill. Brandt 38., Guirassy 87.)
Mönchengladbach–Bayer Leverkusen 1–1 (Engelhardt 10., ill. Sander 44. – öngól)
Pénteken játszották
Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (Querfeld 87. – 11-esből, ill. Brown 84.)
Kiállítva: O. Höjlund (86., Eintracht)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|21
|17
|3
|1
|79–19
|+60
|54
|2. Borussia Dortmund
|21
|14
|6
|1
|43–20
|+23
|48
|3. Hoffenheim
|21
|13
|3
|5
|44–28
|+16
|42
|4. RB Leipzig
|21
|12
|3
|6
|40–28
|+12
|39
|5. Stuttgart
|21
|12
|3
|6
|38–28
|+10
|39
|6. Bayer Leverkusen
|20
|11
|3
|6
|39–27
|+12
|36
|7. Freiburg
|21
|8
|6
|7
|32–33
|–1
|30
|8. Eintracht Frankfurt
|21
|7
|7
|7
|41–46
|–5
|28
|9. Union Berlin
|21
|6
|7
|8
|26–34
|–8
|25
|10. 1. FC Köln
|21
|6
|5
|10
|30–34
|–4
|23
|11. Hamburg
|20
|5
|7
|8
|21–29
|–8
|22
|12. Mönchengladbach
|21
|5
|7
|9
|25–34
|–9
|22
|13. Augsburg
|21
|6
|4
|11
|24–39
|–15
|22
|14. Mainz
|21
|5
|6
|10
|25–33
|–8
|21
|15. Wolfsburg
|21
|5
|4
|12
|29–44
|–15
|19
|16. Werder Bremen
|21
|4
|7
|10
|22–39
|–17
|19
|17. St. Pauli
|21
|4
|5
|12
|20–35
|–15
|17
|18. Heidenheim
|21
|3
|4
|14
|19–47
|–28
|13