Kane-dupla, Díaz-tripla: kiütötte a Bayern a Hoffenheimet

2026.02.08. 19:33
Luis Díaz megállíthatatlan volt (Fotó: Getty Images)
Bayern München Bundesliga Hoffenheim
Nem sok kétséget hagyott a végkimenetelt illetően a Bayern München a Hoffenheim elleni hazai mérkőzésén: a bajor csapat már az első félidőben 3–1-es előnyt szerzett, majd 5–1-re megverte a 17. perctől emberhátrányban játszó riválisát a német Bundesliga 21. fordulójának záró mérkőzésén.

 

Az Allianz Arénában húsz perc kellett ahhoz, hogy a Bayern München feltörje a Hoffenheim védelmét. Ráadásul emberhátrányba is kerültek a látogatók, a tizenegyest érően szabálytalankodó Kevin Akpogumát ugyanis kiállította a játékvezető. A büntetőt Harry Kane annak rendje s módja szerint belőtte, és a következőt sem hibázta el, amellyel újra előnybe került a rekordbajnok, Andrej Kramaric ugyanis a 35. percben még egyenlíteni tudott.

Kane az első félidő hosszabbításában még gólpasszt is adott Luis Díaznak, így negyvenhét perc után kétgólos fórba kerültek a vendéglátók. Ezzel el is kezdődött a kolumbiai szélső show-műsora, másodszor, a 62. percben Michael Olise passzából talált be, majd a rendes játékidő letelte előtt átszlalomozott a védőkön, és hatalmas bombával tette kiütésessé csapata győzelmét. 5–1

NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Bayern München–Hoffenheim 5–1 (Kane 20., 45. – mindkettőt 11-esből, Luis Díaz 45+2., 62., 89., ill. Kramaric 35.)
1. FC Köln–RB Leipzig 1–2 (Thielmann 51., ill. Baumgartner 29., 56.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombaton játszották
Freiburg–Werder Bremen 1–0 (Beste 13.)
Kiállítva: Manzambi (52., Freiburg)
Heidenheim–Hamburg 0–2 (Königsdörffer 45+3., Philippe 78.)
Mainz–Augsburg 2–0 (N. Amiri 8., 79. – mindkettőt 11-esből)
St. Pauli–VfB Stuttgart 2–1 (Szaliakasz 35., D. Sinani 55. – 11-esből, ill. Leweling 90.)
Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–2 (Kulierakisz 52., ill. Brandt 38., Guirassy 87.)
Mönchengladbach–Bayer Leverkusen 1–1 (Engelhardt 10., ill. Sander 44. – öngól)
Pénteken játszották
Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (Querfeld 87. – 11-esből, ill. Brown 84.)
Kiállítva: O. Höjlund (86., Eintracht)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München21173179–19+60 54 
2. Borussia Dortmund21146143–20+23 48 
3. Hoffenheim21133544–28+16 42 
4. RB Leipzig21123640–28+12 39 
5. Stuttgart21123638–28+10 39 
6. Bayer Leverkusen20113639–27+12 36 
7. Freiburg2186732–33–1 30 
8. Eintracht Frankfurt2177741–46–5 28 
9. Union Berlin2167826–34–8 25 
10. 1. FC Köln21651030–34–4 23 
11. Hamburg2057821–29–8 22 
12. Mönchengladbach2157925–34–9 22 
13. Augsburg21641124–39–15 22 
14. Mainz21561025–33–8 21 
15. Wolfsburg21541229–44–15 19 
16. Werder Bremen21471022–39–17 19 
17. St. Pauli21451220–35–15 17 
18. Heidenheim21341419–47–28 13 

 

 

