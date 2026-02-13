A Bayern München hosszú távú szerződést kötött francia légiósával

„Boldog vagyok, hogy továbbra is a Bayern játékosa maradok. Nagyszerű csapatunk és remek edzőnk van, fontos célokért küzdünk, és ahogy eddig is, minden edzésen és mérkőzésen azért dolgozom, hogy ne kapjunk gólt, és a lehető legtöbb serleget szerezzük meg közösen” – mondta az aláírás alkalmából a 27 éves, 35-szörös francia válogatott védő, aki 2021-es érkezése óta három német bajnoki címet nyert a Bayernnel.

Je défends pour l’équipe. Ich verteidige für das Team. ❤️🤍 #Upamecano2030 pic.twitter.com/UVXbqGEXo6 — FC Bayern München (@FCBayern) February 13, 2026