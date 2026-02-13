Nemzeti Sportrádió

A Bayern München hosszú távú szerződést kötött francia légiósával

2026.02.13. 13:44
Dayot Upamecano (Fotó: Getty Images)
Dayot Upamecano 2030. június 30-ig meghosszabbította szerződését a Bayern Münchennel – derült ki a német labdarúgócsapat pénteki közleményéből.

„Boldog vagyok, hogy továbbra is a Bayern játékosa maradok. Nagyszerű csapatunk és remek edzőnk van, fontos célokért küzdünk, és ahogy eddig is, minden edzésen és mérkőzésen azért dolgozom, hogy ne kapjunk gólt, és a lehető legtöbb serleget szerezzük meg közösen” – mondta az aláírás alkalmából a 27 éves, 35-szörös francia válogatott védő, aki 2021-es érkezése óta három német bajnoki címet nyert a Bayernnel.

 

