A Bayern München hosszú távú szerződést kötött francia légiósával
Dayot Upamecano 2030. június 30-ig meghosszabbította szerződését a Bayern Münchennel – derült ki a német labdarúgócsapat pénteki közleményéből.
„Boldog vagyok, hogy továbbra is a Bayern játékosa maradok. Nagyszerű csapatunk és remek edzőnk van, fontos célokért küzdünk, és ahogy eddig is, minden edzésen és mérkőzésen azért dolgozom, hogy ne kapjunk gólt, és a lehető legtöbb serleget szerezzük meg közösen” – mondta az aláírás alkalmából a 27 éves, 35-szörös francia válogatott védő, aki 2021-es érkezése óta három német bajnoki címet nyert a Bayernnel.
