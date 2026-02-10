Nemzeti Sportrádió

Ötvenötezren hajszolhatják győzelembe a Herthát a Német Kupában

N. ZS.N. ZS.
2026.02.10. 10:51
Egyelőre nem tudni, hogy Dárdai Márton játszik-e (Fotó: AFP)
Címkék
Dárdai Márton Hertha BSC Német Kupa Freiburg
Fokozott az érdeklődés a fővárosi Hertha BSC Freiburg elleni negyeddöntős labdarúgó Német Kupa-mérkőzése iránt, amelyen Dárdai Márton játéka csípősérülés miatt kétséges.

Győzelemmel hangolt a Freiburg elleni Német Kupa-párharcra a Hertha. A berliniek 3–0-ra nyertek az Elversberg otthonában a hétvégén, életben tartva ezzel a feljutás iránt táplált reményeiket. A csapat főként jó védekezése miatt áll a másodosztály tabellájának hatodik helyén (öt ponttal lemaradva a harmadik, osztályozót érő helyen lévő Paderborntól), a 21 bajnokin kapott 20 gólnál a ligában csak a Schalke engedett kevesebbet (16) az ellenfeleknek.

A jó védekezés lehet az alapja a Freiburg elleni sikernek is, a Bundesliga hetedik helyezettje ellen vívandó párharc tétje az elődöntőbe jutás. Fontos szerep hárulhat Dárdai Mártonra, már amennyiben a magyar válogatott középhátvéd felépül a csípősérüléséből, amely miatt a legutóbbi bajnokit kihagyta. A kupában mindenesetre jól megy neki az idényben, a második fordulóban az Elversberg 3–0-s legyőzéséből gólpasszal vette ki a részét, valamint a Kaiserslautern nyolcaddöntős kiütése (6–1) során is előkészített egy gólt.

„Várhatóan ötvenötezer néző lesz a stadionban, és szükségünk is van a szurkolótáborunkra ahhoz, hogy kivívjuk a továbbjutást – idézte a sport1.de Stefan Leitlt, a Hertha vezetőedzőjét. – Dárdai Márton játékával kapcsolatban csak kedden tudok dönteni. Az utóbbi napokban külön készült, de pozitív visszajelzéseket kaptam róla.”

NÉMET KUPA, NEGYEDDÖNTŐ
Kedd
20.45: Hertha BSC (II.)–Freiburg (Tv: Sport2)
Szerda
20.45: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Sport2)

Korábban játszották
Holstein Kiel (II.)–VfB Stuttgart 0–3
Bayer Leverkusen–St. Pauli 3–0
A győztesek továbbjutottak.

 

Dárdai Márton Hertha BSC Német Kupa Freiburg
Legfrissebb hírek

Háromgólos győzelemmel jutott be a címvédő a Német Kupa elődöntőjébe

Német labdarúgás
2026.02.04. 22:46

Igazolta a papírformát a Leverkusen, elődöntős a Német Kupában

Német labdarúgás
2026.02.03. 22:46

A Dortmund megszenvedett a Heidenheimmel, de győzött

Német labdarúgás
2026.02.01. 19:37

Antony góllal és gólpasszal vezette a nyolcaddöntőbe a Real Betist az El-ben

Európa-liga
2026.01.29. 23:12

Sokba került a kihagyott büntető, simán nyert a Stuttgart a Gladbach otthonában

Német labdarúgás
2026.01.25. 17:27

A Herthától érkezett az Újpest legújabb stábtagja – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.12.30. 12:04

Edzősors: nyugdíjba vonult a BVB korábbi mestere, Lucien Favre

Minden más foci
2025.12.22. 12:26

Berlini üzenet: családtagját veszítette el a Hertha BSC…

Labdarúgó NB I
2025.12.20. 09:30
Ezek is érdekelhetik