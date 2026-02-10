Ötvenötezren hajszolhatják győzelembe a Herthát a Német Kupában

Győzelemmel hangolt a Freiburg elleni Német Kupa-párharcra a Hertha. A berliniek 3–0-ra nyertek az Elversberg otthonában a hétvégén, életben tartva ezzel a feljutás iránt táplált reményeiket. A csapat főként jó védekezése miatt áll a másodosztály tabellájának hatodik helyén (öt ponttal lemaradva a harmadik, osztályozót érő helyen lévő Paderborntól), a 21 bajnokin kapott 20 gólnál a ligában csak a Schalke engedett kevesebbet (16) az ellenfeleknek.

A jó védekezés lehet az alapja a Freiburg elleni sikernek is, a Bundesliga hetedik helyezettje ellen vívandó párharc tétje az elődöntőbe jutás. Fontos szerep hárulhat Dárdai Mártonra, már amennyiben a magyar válogatott középhátvéd felépül a csípősérüléséből, amely miatt a legutóbbi bajnokit kihagyta. A kupában mindenesetre jól megy neki az idényben, a második fordulóban az Elversberg 3–0-s legyőzéséből gólpasszal vette ki a részét, valamint a Kaiserslautern nyolcaddöntős kiütése (6–1) során is előkészített egy gólt.

„Várhatóan ötvenötezer néző lesz a stadionban, és szükségünk is van a szurkolótáborunkra ahhoz, hogy kivívjuk a továbbjutást – idézte a sport1.de Stefan Leitlt, a Hertha vezetőedzőjét. – Dárdai Márton játékával kapcsolatban csak kedden tudok dönteni. Az utóbbi napokban külön készült, de pozitív visszajelzéseket kaptam róla.”

NÉMET KUPA, NEGYEDDÖNTŐ

Kedd

20.45: Hertha BSC (II.)–Freiburg (Tv: Sport2)

Szerda

20.45: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Sport2)

Korábban játszották

Holstein Kiel (II.)–VfB Stuttgart 0–3

Bayer Leverkusen–St. Pauli 3–0

A győztesek továbbjutottak.